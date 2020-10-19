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Порт Пивденный за 9 месяцев увеличил перевалку грузов на 21,4%

19.10.20 17:51 , Бизнес Цензор
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Морской торговый порт "Пивденный" (ранее – "Южный", Одесская область), крупнейший по объему перевалки морской порт Украины, в январе-сентябре 2020 года увеличил перевалку грузов на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 46,932 млн тонн. Об этом говорится в данных госпредприятия "Администрация морских портов Украины", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, за девять месяцев порт увеличил перевалку экспортных грузов на 26,4% к январю-сентябрю прошлого года – до 35,775 млн тонн, импортных – на 9,5%, до 5,793 млн тонн, транзитных – на 0,4%, до 5,062 млн тонн. Каботажных грузов было перевалено в 17 раз больше –1,728 млн тонн.

По номенклатуре грузов порт нарастил перевалку наливных грузов на 23,4% – до 4,028 млн тонн, сухих сыпучих – на 22,3%, до 39,478 млн тонн, тарно-штучных – на 10,2%, до 3,425 млн тонн.

Перевалка контейнеров за указанный период составила 181,737 тыс. TEU (+ 25,4%).

Порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов – около 2,6 км.

Госпредприятие "Южный морской торговый порт" в указанном порту располагает двумя собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод, группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС), специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ", комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина", комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".

МинПром

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