|
К зиме Украина накопила 2,63 млн тонн угля
19.10.20 17:30 , Бизнес Цензор
печать
Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на утро понедельника составляют 2,63 млн тонн, что вдвое больше, чем на аналогичную дату 2019 года (1,33 млн тонн). Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
новости
16.10.20