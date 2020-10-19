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К зиме Украина накопила 2,63 млн тонн угля

19.10.20 17:30 , Бизнес Цензор
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Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на утро понедельника составляют 2,63 млн тонн, что вдвое больше, чем на аналогичную дату 2019 года (1,33 млн тонн).  Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно расчетам агентства, сформированные на 19 октября 2020 года запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС составляют 341,9 тыс. тонн (+4,6% к аналогичной дате прошлого года), газовой – 2,29 млн тонн (в 2,3 раза больше).

В то же время запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) на 19 октября составляют 141,6 тыс. тонн, что на 19,2% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (175,2 тыс. тонн).

Установленная мощность ГК ТЭС Украины (без учета оккупированных территорий) составляет 21,84 ГВт. В т.ч. по виду топлива: на угле газовой группы – 10,72 ГВт (доля – 49,09%), угле антрацитовой группы – 6,52 ГВт (29,85%), на газе/мазуте – 4,6 ГВт (21,06%).

МинПром

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