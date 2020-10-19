На Днепровском меткомбинате введена процедура санации

Суд ввел процедуру санации на ПАО "Днепровский металлургический комбинат" в рамках дела о его банкротстве. Соответствующее решение Хозсуд Днепропетровской области принял 16 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.
Кредиторы заявили о требованиях к ПАО "Днепровский металлургический комбинат" на сумму около 130 млрд грн, из которых в ноябре 2019 года суд первой инстанции признал требования на сумму более 87 млрд грн.
В том числе суд признал требования ООО "Оптимал Трейд" на 20,9 млрд грн, ООО "Метинвест Холдинг" – на 20,7 млрд грн, ООО "Таффи Плюс" – на 18,9 млрд грн, ООО "Зета Инвест" – на 11,2 млрд грн, ЧАО "Днепровский коксохимический завод" – на 8,5 млрд грн, Indumet Limited – на 2,76 млрд грн; Корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" – на 1,3 млрд грн.
При этом если тогда Хозсуд Днепропетровской области отклонил требования Indumet SA на 23,6 млрд грн, Indumet Limited – на 13,8 млрд грн, Promeritum Fund SPC – на 1,7 млрд грн, Landmont Limited – на 1,3 млрд грн, Flodinal Limited – на 1,1 млрд грн, ПАО "Алчевский коксохимический завод" – на 928 млн грн.
В феврале 2020 года Центральный апелляционный хозсуд внес изменения в постановление Хозсуд Днепропетровской области, в том числе отклонив требования Indumet Limited на 16,3 млрд грн и признав требования компании только на 287 млн грн.
Суд апелляционной инстанции также отказался удовлетворить жалобы Indumet SA, Indumet Limited, Promeritum Fund SPC, Landmont Limited, ПАО "Алчевский коксохимический завод", которые просили признать их денежные требования, отклоненные судом первой инстанции.
В июле 2020 года Верховный Суд передал это дело в части требований Indumet Limited на рассмотрение в суд апелляционной инстанции.