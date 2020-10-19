Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

На Днепровском меткомбинате введена процедура санации

19.10.20 17:10 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Суд ввел процедуру санации на ПАО "Днепровский металлургический комбинат" в рамках дела о его банкротстве. Соответствующее решение Хозсуд Днепропетровской области принял 16 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Кредиторы заявили о требованиях к ПАО "Днепровский металлургический комбинат" на сумму около 130 млрд грн, из которых в ноябре 2019 года суд первой инстанции признал требования на сумму более 87 млрд грн.

В том числе суд признал требования ООО "Оптимал Трейд" на 20,9 млрд грн, ООО "Метинвест Холдинг" – на 20,7 млрд грн, ООО "Таффи Плюс" – на 18,9 млрд грн, ООО "Зета Инвест" – на 11,2 млрд грн, ЧАО "Днепровский коксохимический завод" – на 8,5 млрд грн, Indumet Limited – на 2,76 млрд грн; Корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" – на 1,3 млрд грн.

При этом если тогда Хозсуд Днепропетровской области отклонил требования Indumet SA на 23,6 млрд грн, Indumet Limited – на 13,8 млрд грн, Promeritum Fund SPC – на 1,7 млрд грн, Landmont Limited – на 1,3 млрд грн, Flodinal Limited – на 1,1 млрд грн, ПАО "Алчевский коксохимический завод" – на 928 млн грн.

В феврале 2020 года Центральный апелляционный хозсуд внес изменения в постановление Хозсуд Днепропетровской области, в том числе отклонив требования Indumet Limited на 16,3 млрд грн и признав требования компании только на 287 млн ​​грн.

Суд апелляционной инстанции также отказался удовлетворить жалобы Indumet SA, Indumet Limited, Promeritum Fund SPC, Landmont Limited, ПАО "Алчевский коксохимический завод", которые просили признать их денежные требования, отклоненные судом первой инстанции.

В июле 2020 года Верховный Суд передал это дело в части требований Indumet Limited на рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:49
АМКУ разрешил Нарику купить Краматорскую ТЭЦ
16:31
Мечел продлил контракт на поставку угля в Южную Корею
16:07
Норникель сохранил выпуск никеля на прошлогоднем уровне
15:50
Уруский возглавил комитет национальной безопасности, ТЭК и инфраструктуры
15:30
ДТЭК Нефтегаз завершил бурение одной из сложнейших скважин в Украине
15:13
В сентябре Россия нарастила выпуск готового проката на 3,2%
15:02
Украинские хранилища газа заполнены на 92%
14:58
В Европе хотят, чтобы Украина снизила долю государства в банках
14:41
Швейцарцы купят 40% ванадия на уникальном австралийском руднике
14:21
В Украине класть деньги на депозит стало еще невыгоднее
14:01
Метинвест построит в Мариуполе уникальный стальной дом
13:44
В Польше решили упростить получение ВНЖ для заробитчан
13:25
ЕЭК опять начала расследовать импорт бесшовных труб из Украины
13:09
Евробондам Нафтогаза Украины спрогнозировали доходность 9-9,25%
12:55
В Украине падает потребление металлопроката
12:45
Спрос на алюминий в Китае поможет Русалу избежать убытков
12:27
В январе-сентябре украинские металлурги экспортировали 11,3 млн тонн проката
12:18
На шахтах Украины могут начать производство водорода
12:02
В Германии заявили, что Северный поток-2 будет достроен в любом случае
11:51
Интерпайп вышел на турецкий рынок премиальных труб
16.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!