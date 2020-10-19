На Днепровском меткомбинате введена процедура санации Суд ввел процедуру санации на ПАО "Днепровский металлургический комбинат" в рамках дела о его банкротстве. Соответствующее решение Хозсуд Днепропетровской области принял 16 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.



Кредиторы заявили о требованиях к ПАО "Днепровский металлургический комбинат" на сумму около 130 млрд грн, из которых в ноябре 2019 года суд первой инстанции признал требования на сумму более 87 млрд грн.



В том числе суд признал требования ООО "Оптимал Трейд" на 20,9 млрд грн, ООО "Метинвест Холдинг" – на 20,7 млрд грн, ООО "Таффи Плюс" – на 18,9 млрд грн, ООО "Зета Инвест" – на 11,2 млрд грн, ЧАО "Днепровский коксохимический завод" – на 8,5 млрд грн, Indumet Limited – на 2,76 млрд грн; Корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" – на 1,3 млрд грн.



При этом если тогда Хозсуд Днепропетровской области отклонил требования Indumet SA на 23,6 млрд грн, Indumet Limited – на 13,8 млрд грн, Promeritum Fund SPC – на 1,7 млрд грн, Landmont Limited – на 1,3 млрд грн, Flodinal Limited – на 1,1 млрд грн, ПАО "Алчевский коксохимический завод" – на 928 млн грн.



В феврале 2020 года Центральный апелляционный хозсуд внес изменения в постановление Хозсуд Днепропетровской области, в том числе отклонив требования Indumet Limited на 16,3 млрд грн и признав требования компании только на 287 млн ​​грн.



Суд апелляционной инстанции также отказался удовлетворить жалобы Indumet SA, Indumet Limited, Promeritum Fund SPC, Landmont Limited, ПАО "Алчевский коксохимический завод", которые просили признать их денежные требования, отклоненные судом первой инстанции.



В июле 2020 года Верховный Суд передал это дело в части требований Indumet Limited на рассмотрение в суд апелляционной инстанции.



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