Мечел продлил контракт на поставку угля в Южную Корею Компания "Мечел" объявляет о продлении годового договора на поставку угля с STX Corporation, одной из крупнейших южнокорейских универсальных торговых компаний, активно работающей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



В соответствии с документом в срок до декабря 2021 года в адрес STX Corporation будет поставлено до 1 млн т продукции: коксующегося и энергетического угля производства ХК "Якутуголь" и компании "Южный Кузбасс" (входят в "Мечел"). По условиям договора STX Corporation будет предоставлять финансирование сделок при поставках угольной продукции в страны АТР. Цены будут рассчитываться исходя из рыночной конъюнктуры.



За прошедший год в рамках действующего контракта "Мечел" направил STX Corporation 800 тыс. т угля.



"Угольный рынок начал восстановление после сложного первого полугодия. Как прогнозирует ряд аналитических агентств, на фоне укрепляющегося спроса цены на коксующийся уголь (основной вид продукции для горнодобывающего сегмента Мечела) могут вырасти на четверть в течение полутора лет. В этом смысле 2021 г. будет показательным. Подписав данное соглашение, мы заранее начали подготовку к новому году, поскольку в текущих условиях необходимо гибко подходить к сбытовой политике и предлагать партнерам взаимоприемлемое, ориентированное на долгосрочную перспективу сотрудничество", - прокомментировал генеральный директор компании "Мечел" Олег Коржов.



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