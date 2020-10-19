Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Норникель сохранил выпуск никеля на прошлогоднем уровне

19.10.20 16:07 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

ГМК "Норильский никель" по итогам 9 месяцев 2020 года произвел 167,753 тыс. тонн никеля, что примерно соответствует уровню за аналогичный период прошлого года, выпуск палладия снизился на 9%, до 2,053 млн унций, следует из сообщения компании.

Выпуск меди в январе-сентябре сократился на 4% — до 358,587 тыс. тонн, платины — на 7%, до 513 тыс. унций. Снижение производства металлов платиновой группы в компании связывают прежде всего с более высокой базой 2019 года, когда ОАО "Красцветмет" перерабатывало ранее накопленное незавершенное производство высокой степени готовности. Сокращение выпуска меди объясняется в основном изменением структуры выпускаемой товарной продукции и перераспределением медных полупродуктов внутри компании, а также уменьшением объемов переработки концентрата, купленного у ГК "Ростех".

В третьем квартале 2020 года выпуск никеля по отношению к предыдущему кварталу вырос на 8% — до 60,165 тыс. тонн. Это связано с постепенным выходом производства рафинированного никеля по новой технологии хлорного выщелачивания на Кольской ГМК на проектные показатели и ростом выпуска никелевого концентрата для продажи. Выпуск меди снизился на 5%, до 118,674 тыс. тонн, что в основном было связано с плановыми ремонтными работами на Талнахской обогатительной фабрике в Заполярном филиале.

Производство палладия возросло на 8% — до 783 тыс. унций, платины — на 10%, до 190 тыс. унций. "Рост производства металлов платиновой группы в отчетном квартале связан с началом переработки остатков хлорного растворения на собственных мощностях Кольской ГМК (вместо временной схемы по переработке этого сырья в Заполярном филиале) благодаря выходу на проектные показатели новой рафинировочной площадки на Кольской ГМК", — пояснили в "Норникеле".

При этом компания сохраняет прогноз производства металлов из российского сырья на 2020 год. Тем самым планируется, что выпуск никеля в текущем году составит 225-235 тыс. тонн, меди — 420-440 тыс. тонн (исключая Быстринский ГОК). Выпуск палладия должен составить 2,648-2,777 млн унций, платины — 611-675 тыс. унций. "С учетом производственных результатов первых девяти месяцев, у компании есть все предпосылки для выполнения производственного плана 2020 года", — говорится в сообщении.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:10
На Днепровском меткомбинате введена процедура санации
16:49
АМКУ разрешил Нарику купить Краматорскую ТЭЦ
16:31
Мечел продлил контракт на поставку угля в Южную Корею
15:50
Уруский возглавил комитет национальной безопасности, ТЭК и инфраструктуры
15:30
ДТЭК Нефтегаз завершил бурение одной из сложнейших скважин в Украине
15:13
В сентябре Россия нарастила выпуск готового проката на 3,2%
15:02
Украинские хранилища газа заполнены на 92%
14:58
В Европе хотят, чтобы Украина снизила долю государства в банках
14:41
Швейцарцы купят 40% ванадия на уникальном австралийском руднике
14:21
В Украине класть деньги на депозит стало еще невыгоднее
14:01
Метинвест построит в Мариуполе уникальный стальной дом
13:44
В Польше решили упростить получение ВНЖ для заробитчан
13:25
ЕЭК опять начала расследовать импорт бесшовных труб из Украины
13:09
Евробондам Нафтогаза Украины спрогнозировали доходность 9-9,25%
12:55
В Украине падает потребление металлопроката
12:45
Спрос на алюминий в Китае поможет Русалу избежать убытков
12:27
В январе-сентябре украинские металлурги экспортировали 11,3 млн тонн проката
12:18
На шахтах Украины могут начать производство водорода
12:02
В Германии заявили, что Северный поток-2 будет достроен в любом случае
11:51
Интерпайп вышел на турецкий рынок премиальных труб
16.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!