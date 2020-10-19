Норникель сохранил выпуск никеля на прошлогоднем уровне ГМК "Норильский никель" по итогам 9 месяцев 2020 года произвел 167,753 тыс. тонн никеля, что примерно соответствует уровню за аналогичный период прошлого года, выпуск палладия снизился на 9%, до 2,053 млн унций, следует из сообщения компании.



Выпуск меди в январе-сентябре сократился на 4% — до 358,587 тыс. тонн, платины — на 7%, до 513 тыс. унций. Снижение производства металлов платиновой группы в компании связывают прежде всего с более высокой базой 2019 года, когда ОАО "Красцветмет" перерабатывало ранее накопленное незавершенное производство высокой степени готовности. Сокращение выпуска меди объясняется в основном изменением структуры выпускаемой товарной продукции и перераспределением медных полупродуктов внутри компании, а также уменьшением объемов переработки концентрата, купленного у ГК "Ростех".



В третьем квартале 2020 года выпуск никеля по отношению к предыдущему кварталу вырос на 8% — до 60,165 тыс. тонн. Это связано с постепенным выходом производства рафинированного никеля по новой технологии хлорного выщелачивания на Кольской ГМК на проектные показатели и ростом выпуска никелевого концентрата для продажи. Выпуск меди снизился на 5%, до 118,674 тыс. тонн, что в основном было связано с плановыми ремонтными работами на Талнахской обогатительной фабрике в Заполярном филиале.



Производство палладия возросло на 8% — до 783 тыс. унций, платины — на 10%, до 190 тыс. унций. "Рост производства металлов платиновой группы в отчетном квартале связан с началом переработки остатков хлорного растворения на собственных мощностях Кольской ГМК (вместо временной схемы по переработке этого сырья в Заполярном филиале) благодаря выходу на проектные показатели новой рафинировочной площадки на Кольской ГМК", — пояснили в "Норникеле".



При этом компания сохраняет прогноз производства металлов из российского сырья на 2020 год. Тем самым планируется, что выпуск никеля в текущем году составит 225-235 тыс. тонн, меди — 420-440 тыс. тонн (исключая Быстринский ГОК). Выпуск палладия должен составить 2,648-2,777 млн унций, платины — 611-675 тыс. унций. "С учетом производственных результатов первых девяти месяцев, у компании есть все предпосылки для выполнения производственного плана 2020 года", — говорится в сообщении.



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