Уруский возглавил комитет национальной безопасности, ТЭК и инфраструктуры Кабинет министров создал новый комитет во главе с вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским и передал ему вопросы национальной безопасности, топливно-энергетического комплекса и инфраструктуры.



Заместителями главы нового комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, стратегических отраслей промышленности, ТЭК и инфраструктуры станут министр Кабинета министров Олег Немчинов (первый зам) и министр обороны Андрей Таран, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.



Помимо профильных министров, в состав комитета входят заместители глав Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, МИД, Минобразования, Минэкономики, Министерства по делам ветеранов, Минфина, Минюста, а также замглавы СБУ и замглавы Службы внешней разведки (по согласованию).



Как сообщалось, Верховная Рада летом проголосовала на назначение О.Уруского на пост вице-премьер-министра Украины-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.



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