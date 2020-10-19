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Уруский возглавил комитет национальной безопасности, ТЭК и инфраструктуры

19.10.20 15:50 , Бизнес Цензор
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Кабинет министров создал новый комитет во главе с вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским и передал ему вопросы национальной безопасности, топливно-энергетического комплекса и инфраструктуры.

Заместителями главы нового комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, стратегических отраслей промышленности, ТЭК и инфраструктуры станут министр Кабинета министров Олег Немчинов (первый зам) и министр обороны Андрей Таран, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Помимо профильных министров, в состав комитета входят заместители глав Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, МИД, Минобразования, Минэкономики, Министерства по делам ветеранов, Минфина, Минюста, а также замглавы СБУ и замглавы Службы внешней разведки (по согласованию).

Как сообщалось, Верховная Рада летом проголосовала на назначение О.Уруского на пост вице-премьер-министра Украины-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

МинПром

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