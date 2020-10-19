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ДТЭК Нефтегаз завершил бурение одной из сложнейших скважин в Украине

19.10.20 15:30 , РБК Украина
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"ДТЭК Нефтегаз" завершил бурение скважины глубиной 5245 м на Мачухском газоконденсатном месторождении - одно из сложнейших в Украине, так как его газовые залежи характеризуются аномально высокими пластовыми давлениями - свыше 1000 атм и температурой 160-170°С.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как сообщает пресс-служба, за счет использования передовых технологий срок бурения был сокращен до 141 суток. Ранее такие скважины на месторождении строились до года и более.

Буровым подрядчиком выступило ООО "Сервис-Ойл" с установкой Drillmec-350, оснащенной системой верхнего привода Top Drive. Долотный сервис обеспечила компания NOV.

Традиционно буровые растворы были предоставлены компанией "Геосинтез-Инжениринг". Управление траекторией ствола скважины, автоматический контроль вертикальности, оптимизацию забойных параметров и процесса бурения осуществила международная компания Schlumberger.

Впервые на Мачухском месторождении бурение секции 8,5" также велось на углеводородном растворе, благодаря чему удалось минимизировать риски и сократить время строительства секции на 11 суток. При этом качество крепления эксплуатационной колонны является лучшим на месторождении.

По словам генерального директора ДТЭК Нефтегаз Игоря Щурова, несмотря на сохраняющуюся неблагоприятную конъюнктуру на нефтегазовом рынке, компания продолжает инвестировать в развитие украинской газодобычи.

"В этом году мы успешно завершили бурение трех скважин и продолжаем строительство еще двух. Общий объем инвестиций ДТЭК "Нефтегаз" в бурение за 2020 год составит порядка 3 млрд грн - это наш вклад в укрепление энергонезависимости Украины", - заявил он.

МинПром

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