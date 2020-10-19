В сентябре Россия нарастила выпуск готового проката на 3,2% По данным Росстата металлургическое производство РФ в сентябре 2020 года показало отрицательную динамику: снижение объемов по сравнению с августом составило 0,3%, по сравнению с августом 2019 года – 1,9%.



"Выпуск нелегированной стали в слитках или в других первичных формах, а также полуфабрикатов из нелегированной стали сократился по сравнению с августом этого года на 0,5%, но вырос по сравнению с сентябрем 2019 года на 1,4%. Аналогичную динамику показало производство готового проката – снижение на 2,1% по сравнению с августом и рост на 3,2% по сравнению с сентябрем 2019 года, а также конструкций и деталей конструкций из черных металлов – снижение на 4,5% по сравнению с августом и рост на 4,3% по сравнению с сентябрем 2019 года", - сообщает пресс-служба Росстата.



В течение января-сентября 2020 года металлурги РФ выплавили 43,5 млн тонн стали и произвели 45,8 млн тонн проката. Сокращение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 1,4% и 0,8% соответственно. Производство труб, пустотелых профилей и их стальных фитингов за три квартала уменьшилось на 14,2%, до 8,2 млн тонн.



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