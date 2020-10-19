В Европе хотят, чтобы Украина снизила долю государства в банках Национальный банк Украины (НБУ) обсуждал с представителями Лондонской фондовой биржи планы по сокращению доли государства в банках Украины, сообщил глава центробанка Кирилл Шевченко изданию Atlantic Council, уточнив, что стратегия частичной приватизации госбанков предусматривает первые шаги по их продаже не позднее конца 2024 года.



К.Шевченко отметил, что сочетание цифровых инноваций и растущего общественного доверия позволяет украинским банкам расширять свою клиентскую базу и делает украинский банковский сектор привлекательным для международных инвесторов.



Он напомнил, что в настоящее время государственный Укргазбанк (Киев) работает с Международной финансовой корпорацией (IFC) по вопросам конвертации займа корпорации в капитал банка. По словам К.Шевченко, Укргазбанк на данном этапе является наиболее близким к частичной приватизации.



"Соглашение уже находится в процессе, и переговоры теперь сосредоточены на технических аспектах с ожиданием успешного закрытия", – уточнил он.



К.Шевченко добавил, что он также ожидает приобретение доли международной финансовой организацией (МФО) в государственном Ощадбанке (Киев), уточнив, что для этого еще предстоит проделать значительную работу по пересмотру законодательства и развитию бизнес-модели банка.



Как сообщалось, правительство планировало заключить соглашение с IFC по конвертации займа финкорпорации в дополнительный капитал Укргазбанка до октября 2020 года.



Согласно основным условиям предоставления кредита IFC Укргазбанку, которые содержатся в проекте распоряжения, обнародованного на правительственном портале, Минфин должен заключить договор с IFC об опционе на продажу акций на дату конвертации, в соответствии с которым IFC может в любое время продать государству все или часть принадлежащих ему акций Укргазбанка. Опцион на продажу акций Укргазбанка является бессрочным, а цена по состоянию на июнь 2020 года определена не была.



Согласно принципам стратегического реформирования госбанков, правительство планирует сократить долю государства в банковском секторе Украины с 60% до 25% к 2025 году путем частичной или полной приватизации каждого из четырех госбанков.



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