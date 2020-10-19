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В Украине класть деньги на депозит стало еще невыгоднее

19.10.20 14:21 , Бизнес Цензор
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В течение прошедших трех недель процентные ставки в украинских банках снизились по вкладам во всех валютах. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Снизили ставки 6 банков (из 26 исследуемых): БТА Банк, АПБанк, Мегабанк, МТБ Банк, ПИНбанк, ПУМБ, Укрэксимбанк. Отмечено также и повышение средних ставок для депозитов в долларах и евро на короткие сроки.

Гривневые вклады максимально подешевели на сроки до месяца – на 0,53 п.п. до 6,12% годовых. Бессрочные сбережения сбросили 0,32 п.п. и предлагают 4,43% годовых. Вклады периодом свыше года снизили доходность на 0,15 п.п. до 7,83% годовых. Синхронно, на 0,14 п.п., снизились ставки для периодов от месяца до трех (6,03%), от трех месяцев (7,35%)и от 6 месяцев до года (7,8%).

Средняя ставка в долларах выросла на 0,11 п.п. для сроков от месяца до трех, и составляет 0,85% годовых. Вклады сроком до месяца подорожали на 0,09 п.п. и предлагают 0,56% годовых. Депозиты периодом от трех месяцев до полугода набрали 0,02 п.п. и предоставляют доходность в 0,85% годовых. Снизились ставки для бессрочных сбережений (на 0,03 п.п. до 0,42% годовых). Вклады периодом от полугода до года подешевели на 0,02 п.п. до 1,14% годовых. Депозиты на сроки свыше года потеряли 0,01 п.п. и предлагают 1,68% годовых.

Ставки в евро синхронно снизились для бессрочных сбережений и для депозитов сроком свыше года (на 0,02 п.п. до 0,17% и до 1,02% годовых соответственно). Вклады периодом от полугода до года не претерпели изменений в ставках и предлагают 0,87% годовых. Выросла доходность для сроков менее месяца (на 0,07 п.п. до 0,31%) и до трех месяцев (на 0,08 п.п. до 0,55%). Депозиты периодом от трех месяцев до полугода подорожали на 0,05 п.п. до 0,82% годовых.

В обзоре исследовались депозитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.

МинПром

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