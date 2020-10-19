Метинвест построит в Мариуполе уникальный стальной дом

Первый жилой многоквартирный стальной дом в Украине появится в Мариуполе в следующем году - его построят из металла, который произведут на мариупольских предприятиях группы "Метинвест".



Согласно пресс-релизу компании генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков и городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заложили капсулу под строительство нового, уникального для страны дома.



При этом отмечается, что стальное строительство – мировой тренд. В мегаполисах из стали возводят небоскребы, стадионы, торговые центры и мосты. Так, в Норвегии доля построек со стальным каркасом составляет 48%, в Швеции, Великобритании и США – до 70%. Такие масштабы достигаются за счет многоэтажного жилищного строительства. В Украине внедрение новых технологий только набирает обороты.



Проект победителей конкурса молодых архитекторов Steel Freedom уже реализуется: по заказу муниципалитета в Мариуполе на улице Амурской начинается строительство многоквартирного дома с применением стальных конструкций. Группа "Метинвест" профинансировала разработку проекта с учетом его будущего расположения относительно дорог и других построек. Инвестиции компании в составление проектной документации составили 2,7 млн грн.



В пресс-релизе поясняется, что при выборе технологии строительства дома предпочтение отдали сборной металлоконструкции, поскольку так можно значительно сократить время монтажа. При этом надежность и долговечность здания возрастают, а также появляются более широкие возможности для использования внутреннего пространства.



Во время закладки капсулы в фундамент будущего дома гендиректор группы подчеркнул, что это будет современное жилье европейского типа, а "Метинвест" совместно с Фондом развития Мариуполя изготовит металлоконструкции каркаса, тем самым в разы снизив стоимость квадратного метра.



"Сегодня мы даем старт строительству многоквартирного жилого дома из стали. Это наш вклад в доступное жилье для мариупольцев. Уверен, что этот дом станет знаковым для Мариуполя, да и для всей страны в целом. Его эстетический вид и технические решения станут революцией в сегменте быстровозводимого и при этом очень качественного жилья", - цитирует пресс-служба топ-менеджера.



Для возведения современного дома понадобится около 300 тонн металла, который произведут на меткомбинатах "Азовсталь" и имени Ильича группы "Метинвест". Стены будут выполнены из железобетона, что позволит осуществить строительно-монтажные работы в сжатые сроки. Кроме того, стальной каркас можно легко усилить и реконструировать, либо разобрать в конце эксплуатации, что дает дополнительные экономические и экологические преимущества.



По проекту будет построен восьмиэтажный дом площадью более 7 тыс. кв. м на 120 однокомнатных и двухкомнатных квартир. От типового панельного жилья он будет отличаться ярким внешним видом. Цветовое решение, перепады этажности двухподъездного дома, разные окна – все это будет выделять дом среди остальной застройки. Также новостройка будет иметь наивысший уровень энергоэффективности (А+++), а к моменту сдачи все квартиры получат стопроцентную отделку.



По словам городского головы Мариуполя В.Бойченко, цель возведения этого дома – обеспечить доступным жильем мариупольскую молодежь и работников коммунальных предприятий.



"Благодаря нашему надежному партнеру – группе "Метинвест" – в Мариуполе впервые за долгие годы начинается большая стройка. Именно у нас построят первый в Украине стальной дом, что символично для главного города металлургов", - сказал мэр.



Проектный срок эксплуатации здания – более 100 лет, стоимость его строительства - около 120 млн грн. "Метинвест" инвестирует 20 млн грн в изготовление металлоконструкций для дома, еще по 50 млн грн будет выделено из государственного и местного бюджетов.



Как сообщалось, 16 октября "Метинвест" подписал меморандум на шесть лет о сотрудничестве с муниципалитетом Мариуполя, в рамках которого будет реализован комплекс городских программ. Одна из них – "Больше чем сталь" – программа строительства четырех объектов со стальным каркасом.



"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.



Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.



ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".



МинПром

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