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В Украине падает потребление металлопроката

19.10.20 12:55
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За январь-сентябрь 2020 г. емкость украинского внутреннего рынка составила 3297,6 тыс. тонн металлопроката, из которых 894,6 тыс. тонн, или 27,1%, приходится на импорт. Об этом говорится в информации Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

За аналогичный период 2019 г. емкость внутреннего рынка была 3516,8 тыс. тонн, из них 1075,8 тыс. т, или 30,6%, импортировано. Таким образом, за 9 месяцев 2020 г. наблюдается снижение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-сентября 2019 г. на 6,2% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 3,5%.

Структура импорта за 9 месяцев 2020 г., характеризуется доминированием плоского проката над сортовым (56,29% и 42,51% соответственно); в аналогичном периоде 2019 г. доминирование плоского проката над сортовым было более заметным (соответственно, 55,94% и 40,81%).

Среди металлургических импортеров за 9 месяцев 2020 г. первое место занимает СНГ (35,8%), на втором ЕС-28 (24,4%), на третьем — страны Азии (22,5%).

МинПром

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