Спрос на алюминий в Китае поможет Русалу избежать убытков Алюминий подорожал до максимальных значений за полтора года. Стоимость металла на LME достигла 1863 долл. за счет активного спроса в Китае и ослабления курса доллара. Рост цен может помочь "Русалу" в третьем квартале избежать убытков, которые компания получила по итогам первого полугодия. Однако, по мнению аналитиков, потенциал роста цены в ближайшем будущем ограничен из-за профицита металла на рынке, который сохранится и в 2021 году.



В пятницу, 16 октября, цены на алюминий достигли максимума за прошедшие 17 месяцев. Стоимость тонны металла на LME выросла на 0,6%, до 1863,5 долл. Последний раз цена достигала этого уровня в мае 2019 года. Увеличение цены происходит на фоне активного спроса в Китае, который является крупнейшим потребителем этого металла в мире, ослабления курса доллара и ожиданий дальнейшего увеличения потребления алюминия. Так, в августе импорт необработанного алюминия в Китай достиг максимума за 11 лет, составив 429,5 тыс. тонн. Запасы алюминия на складах, отслеживаемые Шанхайской биржей фьючерсов, в октябре снизились до 248 тыс. тонн, тогда как в марте превышали 530 тыс. тонн.



Рост цен на алюминий до уровня в 1,8 тыс. долл. является хорошей новостью для "Русала", бизнес которого в таких условиях может быть прибыльным. По итогам первого полугодия 2020 года алюминиевый гигант показал один из самых слабых показателей EBITDA в истории, получив лишь 219 млн долл. против 528 млн долл. за аналогичный период прошлого года. В результате компания получила чистый убыток в 124 млн долл. против прибыли за аналогичный период прошлого года в размере 625 млн долл. Это стало результатом того, что в первом полугодии цена алюминия на LME упала с 1826 до 1592 долл. за тонну, а средневзвешенная цена реализации "Русала" — с 1960 до 1756 долл.



"Русал" частично компенсирует низкие цены на алюминий снижением себестоимости производства. В первом полугодии компания снизила себестоимость на 5,5%, до 1564 долл. В "Русале" "Коммерсанту" отказались раскрывать данные по себестоимости по состоянию на третий квартал до выхода отчетности. Максим Худалов из АКРА ожидает, что выручка компании в целом за год, скорее всего, будет примерно на уровне прошлого года (9,7 млрд долл.), так как рост цены во втором полугодии может компенсировать ее просадку в первые шесть месяцев, при этом объем выпуска "Русал" не менял.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



