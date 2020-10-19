На шахтах Украины могут начать производство водорода Инновационный центр немецкой компании h2herten показал украинской делегации под председательством и.о. министра энергетики Ольги Буславец передовые водородные технологии.



"H2herten выступает площадкой для испытания различных инновационных технологий, в частности производства и хранения водорода. Показательным является объединение бизнеса и муниципалитета, которые работают бок о бок, создавая идеальные условия для компаний, которые могут проводить исследования и испытания технологий возобновляемой энергетики. Этот опыт является чрезвычайно ценным для дальнейшей трансформации угольных регионов в Украине", — отметила глава Минэнерго.



Известно, что кроме демонстрационных проектов, инновационный центр имеет экспериментальную энергетическую установку с полным циклом power-gas-power с накоплением и хранением водорода.



Следует отметить, что все водородные объекты были профинансированы Европейской Комиссией через Совместное предприятие в рамках проекта "Водородная мобильность Европы".



Напомним, что ООО "Н2" заключило меморандум с отечественными компаниями "Укргидроэнерго" и "Энергоатомом" для реализации украинского строительного завода по производству водорода. Об этом сообщает пресс-служба компаний.



Указывается, что стороны договорились общими усилиями построить завод на суммарную сумму инвестиций в 1 млрд долл.



Ранее сообщалось, что создание вертикально-интегрированной компании на базе ПАО "Центрэнерго" и государственных шахт было одобрено кабинетом министров. По мнению правительства, такая структура повысит шансы на успешную приватизацию "Центрэнерго".



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