Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

На шахтах Украины могут начать производство водорода

19.10.20 12:18 , Первый Деловой телеканал
печать
размер текста:

Инновационный центр немецкой компании h2herten показал украинской делегации под председательством и.о. министра энергетики Ольги Буславец передовые водородные технологии.

"H2herten выступает площадкой для испытания различных инновационных технологий, в частности производства и хранения водорода. Показательным является объединение бизнеса и муниципалитета, которые работают бок о бок, создавая идеальные условия для компаний, которые могут проводить исследования и испытания технологий возобновляемой энергетики. Этот опыт является чрезвычайно ценным для дальнейшей трансформации угольных регионов в Украине", — отметила глава Минэнерго.

Известно, что кроме демонстрационных проектов, инновационный центр имеет экспериментальную энергетическую установку с полным циклом power-gas-power с накоплением и хранением водорода.

Следует отметить, что все водородные объекты были профинансированы Европейской Комиссией через Совместное предприятие в рамках проекта "Водородная мобильность Европы".

Напомним, что ООО "Н2" заключило меморандум с отечественными компаниями "Укргидроэнерго" и "Энергоатомом" для реализации украинского строительного завода по производству водорода. Об этом сообщает пресс-служба компаний.

Указывается, что стороны договорились общими усилиями построить завод на суммарную сумму инвестиций в 1 млрд долл.

Ранее сообщалось, что создание вертикально-интегрированной компании на базе ПАО "Центрэнерго" и государственных шахт было одобрено кабинетом министров. По мнению правительства, такая структура повысит шансы на успешную приватизацию "Центрэнерго".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:45
Спрос на алюминий в Китае поможет Русалу избежать убытков
12:27
В январе-сентябре украинские металлурги экспортировали 11,3 млн тонн проката
12:02
В Германии заявили, что Северный поток-2 будет достроен в любом случае
11:51
Интерпайп вышел на турецкий рынок премиальных труб
11:45
Депутаты займутся бюджетом только в ноябре
11:40
На Укрзализныце сгорел очередной локомотив
11:24
В Турции заинтересовались приватизацией энергетических предприятий Украины
11:04
Бизнес в Украине готовится к девальвации и инфляции
10:50
Вторая волна пандемии усилит падение ВВП еврозоны – Лагард
10:28
За 9 месяцев украинские металлурги получили на 12 % меньше лома
10:11
В Тегеране начался второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ
09:54
Трамп припугнул американцев депрессией в случае избрания Байдена
09:34
ОПЕК+ не планирует немедленных решений по пересмотру квот
09:26
Карантин не нанес большого ущерба мировому производству меди
08:58
Китайской экономике коронавирус не помеха
08:07
Метинвест подписал меморандум о сотрудничестве с Мариуполем на 6 лет
16.10.20
17:52
Liberty Steel решила купить сталелитейное подразделение Thyssenkrupp
17:35
Депутаты решили изменить принцип расчета прожиточного минимума
17:12
Импорт марганцевой руды в Украину упал на 7,5%
16:48
Метинвест стал победителем конкурса Международного института по управлению рисками и безопасностью труда
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!