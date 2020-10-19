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В Германии заявили, что Северный поток-2 будет достроен в любом случае

19.10.20 12:02 , Первый Деловой телеканал
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Несмотря на позицию США, российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен. Об этом заявил министр иностраных дел Германии Хайко Маас, однако точную дату окончания строительства политик не назвал.

"Я предполагаю, что Северный поток – 2 будет достроен. Вопрос в том, когда. Мы определяем нашу энергетическую политику и энергоснабжение здесь, в Европе", – заявил он.

Известно, что США являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире. Этот факт в Европе не критикуют.

"Мы не критикуем тот факт, что США более чем вдвое увеличили импорт нефти из России в прошлом году и теперь являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире. США реализуют свое право на независимую энергетическую политику. Мы тоже так делаем", – сказал Х.Маас.

Напомним, что украинская компания присоединится к строительству "Северного потока-2″: недавно отечественное предприятие Экоремстрой, выиграло соответствующий тендер в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают СМИ.

Указывается, что в рамках своей деятельности компания будет заниматься монтажными работами.

Ранее сообщалось, что уже почти готовый газопровод России "Северный поток-2" не помешает транзиту газа из РФ в Европу через территорию Украины.

Об этом информируют отечественные журналисты, ссылаясь на слова министра энергетики Российской Федерации Александра Новака, опубликованные на днях в одном из российских экономических журналов.

МинПром

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