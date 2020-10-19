В Германии заявили, что Северный поток-2 будет достроен в любом случае

Несмотря на позицию США, российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен. Об этом заявил министр иностраных дел Германии Хайко Маас, однако точную дату окончания строительства политик не назвал.
"Я предполагаю, что Северный поток – 2 будет достроен. Вопрос в том, когда. Мы определяем нашу энергетическую политику и энергоснабжение здесь, в Европе", – заявил он.
Известно, что США являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире. Этот факт в Европе не критикуют.
"Мы не критикуем тот факт, что США более чем вдвое увеличили импорт нефти из России в прошлом году и теперь являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире. США реализуют свое право на независимую энергетическую политику. Мы тоже так делаем", – сказал Х.Маас.
Напомним, что украинская компания присоединится к строительству "Северного потока-2″: недавно отечественное предприятие Экоремстрой, выиграло соответствующий тендер в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают СМИ.
Указывается, что в рамках своей деятельности компания будет заниматься монтажными работами.
Ранее сообщалось, что уже почти готовый газопровод России "Северный поток-2" не помешает транзиту газа из РФ в Европу через территорию Украины.
Об этом информируют отечественные журналисты, ссылаясь на слова министра энергетики Российской Федерации Александра Новака, опубликованные на днях в одном из российских экономических журналов.