Депутаты займутся бюджетом только в ноябре

Верховная Рада сможет рассмотреть государственный бюджет на 2021 год не раньше ноября. Бюджет предварительно планируют рассмотреть на заседании ВР 3 ноября.



Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.



"Наиболее вероятно, не будет рассматриваться (на этой неделе, - ред.), потому что в пятницу был последний день, чтобы бюджетный комитет по регламенту принял решение, и оставалось время на ознакомление с таблицей поправок народными депутатами. Минимум два дня должно быть", - пояснила парламентарий.



Она отметила, что многие нардепы из профильного комитета болеют и находятся на самоизоляции.



"Не было кворума, хотя рабочая группа бюджетного комитета работала всю неделю и они уже в рабочем порядке правки проработали. Но все равно нужно голосование всех, по крайней мере, большинства членов комитета. Наиболее вероятно, что бюджет уже будет рассматриваться на пленарном заседании в начале ноября. Это заседание 3 ноября", - сказала депутат Рады.



По ее словам, в целом бюджет могут проголосовать в середине декабря.



"Я думаю, что в какой-то из этих дней, но в целом, надеюсь, что это не повлияет на дату рассмотрения бюджета, и это будет где-то в середине декабря, в двадцатых числах максимум Украина получит бюджет на 2021", - отметила Е.Кравчук.



Она добавила, что на этой неделе бюджетный комитет планирует провести еще одно заседание.



Напомним, ранее сообщалось, что бюджетный комитет Верховной Рады не собрался для рассмотрения проекта госбюджета на 2021 год, потому что не хватило депутатов для начала заседания.



МинПром

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