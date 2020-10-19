В Турции заинтересовались приватизацией энергетических предприятий Украины Делегация Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию встретилась с СЕО Aksoy Ventures Бату Аксоем.



Как сообщается на странице Офиса президента в Facebook, Aksoy Ventures работает в сферах генерации электроэнергии, дистрибуции топлива и промышленном строительстве, и заинтересована в приватизации украинских энергетических предприятий и реализации инфраструктурных объектов.



"Украина заинтересована в дальнейшем росте турецких инвестиций и реализации совместных проектов, в том числе инфраструктурных, на условиях государственно-частного партнерства. В ближайшее время будет утвержден перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов. В него, в частности, будут включены проекты государственно-частного партнерства в транспортной сфере. Также в Украине формируется новая законодательная платформа – это законопроект о "инвестнянях", который значительно усилит привлекательность Украины для инвесторов", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.



В свою очередь В.Зеленский подчеркнул, что важно не откладывать подобные встречи на потом. "Если есть шанс – встречаемся и в выходные, обсуждаем детали, чтобы двигаться быстрее для привлечения инвестиций. Турецкий бизнес доказал свое качество на международной арене", - отметил глава государства.



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