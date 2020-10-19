Бизнес в Украине готовится к девальвации и инфляции

В среде украинского бизнеса прогнозируют, что в ближайшие 12 месяцев в стране сохранится негативная динамика. Точнее, ждут инфляции, которая превысит так называемую верхнюю границу коридора, которую выставили в НБУ – это 6%. Ожидается, что инфляция дойдет до 7%.
Курс гривны ослабится до 28,99 грн. за один доллар – такой прогноз дает бизнес на основе анализа самых разных показателей, в числе которых ИДО (индекс деловой активности), а также ежеквартальные опросы различных бизнесменов по поводу деловых ожиданий, которые появляются на сайте НБУ.
Известно, что уровень бизнеса еще не вернулся к докарантинному уровню, однако некоторое повышение активности и результатов уже есть. Таким образом, достигнут баланс между негативными и позитивными изменениями, которые принесла с собой пандемия коронавируса.
Также известно, что самые высокие ожидания на фоне коронавируса были у представителей торгового сектора. А вот предприятия энерго- и водоснабжения, перерабатывающей промышленности и т. д. не столь оптимистичны.
Ранее сообщалось о востребованности программы доступных кредитов. По состоянию на середину октября уже был перейден порог суммы 10 млрд грн., которую в правительстве планировали пересечь к концу 2020 года.