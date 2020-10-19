За 9 месяцев украинские металлурги получили на 12 % меньше лома Обеспеченность металлургических предприятий Украины металлоломом в январе-сентябре 2020 года сократилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,093 тыс. т.



Об этом свидетельствуют уточненные данные ОП "Укрметаллургпром".



Из них 2,068 тыс. т лома было поставлено украинским металлургам в качестве привозного – это на 12% меньше по сравнению с январем-сентябрем 2019 года.



За девять месяцев экспорт металлолома из Украины сократился на 39%, до 25 тыс. т.



Поставки металлолома на метпредприятия Украины в сентябре выросли на 16% по сравнению с сентябрем прошлого года – до 271,9 тыс. т. За январь-сентябрь поставки, напротив, упали на 11,9% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года – до 2,1 млн т.



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