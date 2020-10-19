В Тегеране начался второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ Украинская делегация прибыла в Иран на переговоры относительно сбитого в январе над Тегераном украинского самолета МАУ. Украина хочет выяснить все обстоятельства катастрофы.



Об этом заявил в видеообращении заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.



Заместитель министра отметил, что в Иране на этих переговорах будут работать три рабочие группы: авиационные эксперты, следователи, прокуроры, а также военные.



"Украинская делегация прибыла в Иран, и мы начинаем переговоры относительно сбитого в январе иранского самолета. Иранская сторона уже признала факт сбития на своей территории. Сейчас нашей задачей является выяснить все обстоятельства указанной трагедии: речь идет о человеческой ошибке, или это результат просчетов в системе организации полетов над Ираном", - сказал он.



Напомним, в Иране отметили, что вторая часть переговоров будет касаться судебных вопросов, а третья - юридических, связанных с суммой компенсации семьям жертв катастрофы.



Ранее сообщалось, что расследование катастрофы рейса Международных авиалиний Украины в Иране может затянуться на 5 лет.



В конце июля в Киеве состоялся первый раунд переговоров с иранской стороной, на которой Иран выразил готовность выплатить компенсации за сбитый самолет МАУ.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



