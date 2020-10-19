Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Тегеране начался второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ

19.10.20 10:11 , РБК Украина
печать
размер текста:

Украинская делегация прибыла в Иран на переговоры относительно сбитого в январе над Тегераном украинского самолета МАУ. Украина хочет выяснить все обстоятельства катастрофы.

Об этом заявил в видеообращении заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Заместитель министра отметил, что в Иране на этих переговорах будут работать три рабочие группы: авиационные эксперты, следователи, прокуроры, а также военные.

"Украинская делегация прибыла в Иран, и мы начинаем переговоры относительно сбитого в январе иранского самолета. Иранская сторона уже признала факт сбития на своей территории. Сейчас нашей задачей является выяснить все обстоятельства указанной трагедии: речь идет о человеческой ошибке, или это результат просчетов в системе организации полетов над Ираном", - сказал он.

Напомним, в Иране отметили, что вторая часть переговоров будет касаться судебных вопросов, а третья - юридических, связанных с суммой компенсации семьям жертв катастрофы.

Ранее сообщалось, что расследование катастрофы рейса Международных авиалиний Украины в Иране может затянуться на 5 лет.

В конце июля в Киеве состоялся первый раунд переговоров с иранской стороной, на которой Иран выразил готовность выплатить компенсации за сбитый самолет МАУ.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:04
Бизнес в Украине готовится к девальвации и инфляции
10:50
Вторая волна пандемии усилит падение ВВП еврозоны – Лагард
10:28
За 9 месяцев украинские металлурги получили на 12 % меньше лома
09:54
Трамп припугнул американцев депрессией в случае избрания Байдена
09:34
ОПЕК+ не планирует немедленных решений по пересмотру квот
09:26
Карантин не нанес большого ущерба мировому производству меди
08:58
Китайской экономике коронавирус не помеха
08:07
Метинвест подписал меморандум о сотрудничестве с Мариуполем на 6 лет
16.10.20
17:52
Liberty Steel решила купить сталелитейное подразделение Thyssenkrupp
17:35
Депутаты решили изменить принцип расчета прожиточного минимума
17:12
Импорт марганцевой руды в Украину упал на 7,5%
16:48
Метинвест стал победителем конкурса Международного института по управлению рисками и безопасностью труда
16:27
Вслед за автогазом в Украине начал дорожать и бензин
16:09
Бюджетный комитет Рады провалил рассмотрение закона о госбюджете-2021
15:47
Центрэнерго отчиталось о начале прибыльного периода
15:24
В агросекторе Украины отмечается ускоренный спад производства
15:09
В сентябре Украина отправила на экспорт 30 тыс. тонн титаносодержащих руд
14:49
Горняки шахты Жовтнева прекратили забастовку
14:33
Металлурги обратились к НКРЭКУ и Кабмину с просьбой не допустить роста тарифа на передачу э/энергии
14:14
Итальянские металлурги просят о помощи правительство страны
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!