Карантин не нанес большого ущерба мировому производству меди Потери, вызванные остановкой мощностей на карантин, составят в текущем году порядка 4% от мирового производства меди. С таким прогнозом выступила австралийская группа Rio Tinto.



Чилийская Codelco, крупнейший в мире поставщик меди в концентрате, так же считает, что коронавирус оказал лишь ограниченное воздействие на мировую медную отрасль.



Она сама в первой половине 2020 г. нарастила производство на 4,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщил генеральный директор Codelco Октавио Аранеда, мощности компании в данный момент полностью загружены, и план на текущий год будет выполнен на 100%.



В то же время, некоторые производители меди несут потери, не связанные с коронавирусом. Так, Rio Tinto получила в третьем квартале 129,6 тыс. т меди в концентрате, а за три квартала в целом — 395,4 тыс. т. Это соответственно на 18 и 10% меньше, чем в те же периоды прошлого года. Основными причинами спада компания называет ухудшение качества медной руды и проведение ремонта обогатительной фабрики на комбинате Kennecott в США.



Мировые цены на медь за последние полгода поднялись более чем на 30%. Rio Tinto объясняет этот подъем повышенным спросом на металл в Китае.



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