Метинвест подписал меморандум о сотрудничестве с Мариуполем на 6 лет Группа "Метинвест" подписала меморандум на шесть лет о сотрудничестве с муниципалитетом Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Как говорится в сообщении, в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве вместе с муниципалитетом компания намерена принимать участие в реализации программ "Больше чем забота", "Больше чем сталь" и "Больше чем мечта"



По программе "Больше чем сталь" запланировано строительство четырех объектов со стальным каркасом, первый из них уже готов -- выполнена реконструкция городского пирса. Кроме того, будут построены два жилых дома со стальным каркасом и центр административных и социальных услуг в Центральном районе Мариуполя. Компания отмечает, что стальное строительство - наиболее перспективное направление в современных мировых практиках, так как многоэтажные сооружения возводятся за короткий промежуток времени, могут быть любых конструкций и модификаций, практичны и надежны в эксплуатации.



Также в Мариуполе уже в следующем году построят первый стальной дом, для возведения которого понадобится около 300 тонн металла, который произведут на меткомбинатах "Азовсталь" и имени Ильича группы "Метинвест". Стены будут выполнены из железобетона, что позволит выполнять строительно-монтажные работы в сжатые сроки.



В программу "Больше чем мечта" вошел комплекс проектов, позволяющих вдохнуть новые смыслы в понятие зеленого и процветающего города, отмечается в релизе. Это двухэтапная реконструкция парка имени Гурова, реконструкция площади Свободы, Левобережной набережной, Песчаного пляжа и аллеи "Якорь". Работы по обновлению площади Свободы уже завершены: ко Дню города на ней появилась ультрасовременная система для проведения визуальных шоу в виде голубей, которую подарила группа..



"Бизнес не может жить отдельной от города жизнью. Тем более, когда это градообразующие предприятия, на которых работает порядка 30% трудоспособного населения. Это наши люди, и мы хотим, чтоб они жили в комфортном городе. За десять лет мы направили 850 млн гривен социальных инвестиций в Мариуполь. Мы ни разу не отказались от взятых обязательств, несмотря на напряженное время, войну, экономические кризисы и пандемию. В критических условиях выделяли дополнительное финансирование. Потому что для акционеров компании развитие городов не менее важно, чем модернизация предприятий. Они готовы помогать и помогают, принимая непосредственное участие в продвижении совместного устойчивого развития городов и громад", - отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.



МинПром



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