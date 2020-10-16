Депутаты решили изменить принцип расчета прожиточного минимума

Новый законопроект подготовили в Верховной Раде. Согласно проекту закона поменяется подход к формированию прожиточного минимума. Так, нардепы предлагают привязать прожиточный минимум к средней зарплате.
Известно, что сейчас средняя зарплата составляет около 11 тыс. грн. Сразу после принятия документа прожиточный минимум должен быть не менее 40% средней зарплаты, а затем ежегодно расти на 1 процентный пункт, пока не достигнет 50% зарплаты. То есть уже сейчас прожиточный должен быть около 4,4 тыс. грн.
Специалисты утверждают, что повышение прожиточного минимума к существенному снижению уровня бедности не приведет. Однако, такой шаг лоббируют, чтобы без согласия Минфина повысить минимальную пенсию, потому что она привязана к уровню прожиточного минимума.
Тем не менее Кабинет министров, вопреки рекомендациям Рады, не заложил в законопроекте о бюджете повышение прожиточного минимума.
Напомним, что с 1 июля 2021 года в Украине прожиточный минимум поднимется до отметки 2 294 грн.
В проекте закона о государственном бюджете на 2021 год предусмотрено, что с 1 января по 1 июля 2021 года прожиточный минимум будет на уровне 2189 грн. С 1 декабря он резко вырастет до 2393 грн.
Ранее сообщалось, что исходя из такого повышения, выплаты для разных групп украинцев тоже изменятся. Так, прожиточный минимум для детей до 6 лет составит с 1 января 1921 грн, в июле вырастет до 2013 грн, а в декабре — 2100 грн.