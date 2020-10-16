Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Депутаты решили изменить принцип расчета прожиточного минимума

16.10.20 17:35 , Первый Деловой телеканал
печать
размер текста:

Новый законопроект подготовили в Верховной Раде. Согласно проекту закона поменяется подход к формированию прожиточного минимума. Так, нардепы предлагают привязать прожиточный минимум к средней зарплате.

Известно, что сейчас средняя зарплата составляет около 11 тыс. грн. Сразу после принятия документа прожиточный минимум должен быть не менее 40% средней зарплаты, а затем ежегодно расти на 1 процентный пункт, пока не достигнет 50% зарплаты. То есть уже сейчас прожиточный должен быть около 4,4 тыс. грн.

Специалисты утверждают, что повышение прожиточного минимума к существенному снижению уровня бедности не приведет. Однако, такой шаг лоббируют, чтобы без согласия Минфина повысить минимальную пенсию, потому что она привязана к уровню прожиточного минимума.

Тем не менее Кабинет министров, вопреки рекомендациям Рады, не заложил в законопроекте о бюджете повышение прожиточного минимума.

Напомним, что с 1 июля 2021 года в Украине прожиточный минимум поднимется до отметки 2 294 грн.

В проекте закона о государственном бюджете на 2021 год предусмотрено, что с 1 января по 1 июля 2021 года прожиточный минимум будет на уровне 2189 грн. С 1 декабря он резко вырастет до 2393 грн.

Ранее сообщалось, что исходя из такого повышения, выплаты для разных групп украинцев тоже изменятся. Так, прожиточный минимум для детей до 6 лет составит с 1 января 1921 грн, в июле вырастет до 2013 грн, а в декабре — 2100 грн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:52
Liberty Steel решила купить сталелитейное подразделение Thyssenkrupp
17:12
Импорт марганцевой руды в Украину упал на 7,5%
16:48
Метинвест стал победителем конкурса Международного института по управлению рисками и безопасностью труда
16:27
Вслед за автогазом в Украине начал дорожать и бензин
16:09
Бюджетный комитет Рады провалил рассмотрение закона о госбюджете-2021
15:47
Центрэнерго отчиталось о начале прибыльного периода
15:24
В агросекторе Украины отмечается ускоренный спад производства
15:09
В сентябре Украина отправила на экспорт 30 тыс. тонн титаносодержащих руд
14:49
Горняки шахты Жовтнева прекратили забастовку
14:33
Металлурги обратились к НКРЭКУ и Кабмину с просьбой не допустить роста тарифа на передачу э/энергии
14:14
Итальянские металлурги просят о помощи правительство страны
13:58
Килийский судоремонтный завод получил рекордную прибыль
13:37
Достройку Хмельницкой АЭС планируют закончить через 5 лет
13:22
В Китае значительно упал выпуск никеля
13:05
В СБУ собираются обыскать комбинат АрселорМиттал Кривой Рог
12:54
Украинские коксохимики увеличили потребление отечественного угля
12:43
Выпуск нержавейки в Китае превысил докарантинные показатели
12:28
МВФ засомневался в восстановлении мировой экономики
12:11
ФРТУ подсчитала убытки предприятий транспорта от повышения тарифа на э/энергию
12:04
Днепроспецсталь за 9 месяцев сохранила выпуск проката на уровне прошлого года
15.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!