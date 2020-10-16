Импорт марганцевой руды в Украину упал на 7,5% Украинские металлурги в сентябре 2020 года сократили импорт марганцевой руды на 7,5% по сравнению с сентябрем прошлого года – до 58,04 тыс. т.



В денежном выражении импорт марганцевых руд упал на 10,5% – до 8,8 млн долл.



Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.



За девять месяцев 2020 года импорт марганцевых руд в денежном выражении сократился на 66,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 57,5 млн долл.



Всего в январе-сентябре предприятия импортировали 418 тыс. т марганцевой руды. Это на 55,7% меньше, чем в соответствующем периоде 2019 года.



Украина импортировала 85,05% марганцевых руд из Ганы. На втором месте поставки из России (11%), на третьем – из ЮАР (3,84%).



По итогам 2019 года украинские металлурги увеличили импорт марганцевой руды и концентрата на 28,8% по сравнению с предыдущим годом – до 1,209 млн т. В денежном выражении импорт марганцевых руд вырос на 15,2%, до 210,6 млн долл.



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