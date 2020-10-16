Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Центрэнерго отчиталось о начале прибыльного периода

16.10.20 15:47 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Государственная энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" в январе-сентябре 2020 года снизила чистый убыток в 9,1 раза (на 1,32 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 163,091 млн грн. Об этом свидетельствует отчетность компании за третий квартал, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным отчетности в третьем квартале она получила чистую прибыль в размере 330,04 млн грн против 290,73 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2019 года.

Чистый доход "Центрэнерго" за январь-сентябрь вырос на 36,9% (на 4,03 млрд грн) – до 14,93 млрд грн, валовая прибыль составила 202,44 млн грн против 519,59 млн грн валового убытка за девять месяцев прошлого года.

Как сообщалось, ПАО "Центрэнерго" по итогам работы в первом полугодии 2020 года декларировало 493,13 млн грн чистого убытка, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,2 млрд грн).

"Центрэнерго" в 2019 году получило чистый убыток в размере 1,98 млрд грн против 499,13 млн грн чистой прибыли в 2018 году.

Напомним, в конце мая Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток сменил подконтрольное Игорю Коломойскому руководство государственного ПАО "Центрэнерго".

После смены менеджмента в сентябре 2019 года энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:24
В агросекторе Украины отмечается ускоренный спад производства
15:09
В сентябре Украина отправила на экспорт 30 тыс. тонн титаносодержащих руд
14:49
Горняки шахты Жовтнева прекратили забастовку
14:33
Металлурги обратились к НКРЭКУ и Кабмину с просьбой не допустить роста тарифа на передачу э/энергии
14:14
Итальянские металлурги просят о помощи правительство страны
13:58
Килийский судоремонтный завод получил рекордную прибыль
13:37
Достройку Хмельницкой АЭС планируют закончить через 5 лет
13:22
В Китае значительно упал выпуск никеля
13:05
В СБУ собираются обыскать комбинат АрселорМиттал Кривой Рог
12:54
Украинские коксохимики увеличили потребление отечественного угля
12:43
Выпуск нержавейки в Китае превысил докарантинные показатели
12:28
МВФ засомневался в восстановлении мировой экономики
12:11
ФРТУ подсчитала убытки предприятий транспорта от повышения тарифа на э/энергию
12:04
Днепроспецсталь за 9 месяцев сохранила выпуск проката на уровне прошлого года
11:49
За 9 месяцев Запорожский железорудный комбинат сократил добычу на 1,6%
11:32
МТП Южный остался без российского транзита ЖРС
11:22
На базе Укроборонпрома создадут 9 компаний – Уруский
11:05
Китайские инвесторы Мотор Сичи считают, что власть Украины хочет присвоить их инвестиции
10:48
Индийская NMDC лишится одного металлургического комбината
10:26
В Индии просят отменить пошлину на ввоз первичного алюминия
15.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!