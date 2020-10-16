Центрэнерго отчиталось о начале прибыльного периода Государственная энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" в январе-сентябре 2020 года снизила чистый убыток в 9,1 раза (на 1,32 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 163,091 млн грн. Об этом свидетельствует отчетность компании за третий квартал, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.



Согласно данным отчетности в третьем квартале она получила чистую прибыль в размере 330,04 млн грн против 290,73 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2019 года.



Чистый доход "Центрэнерго" за январь-сентябрь вырос на 36,9% (на 4,03 млрд грн) – до 14,93 млрд грн, валовая прибыль составила 202,44 млн грн против 519,59 млн грн валового убытка за девять месяцев прошлого года.



Как сообщалось, ПАО "Центрэнерго" по итогам работы в первом полугодии 2020 года декларировало 493,13 млн грн чистого убытка, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,2 млрд грн).



"Центрэнерго" в 2019 году получило чистый убыток в размере 1,98 млрд грн против 499,13 млн грн чистой прибыли в 2018 году.



Напомним, в конце мая Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток сменил подконтрольное Игорю Коломойскому руководство государственного ПАО "Центрэнерго".



После смены менеджмента в сентябре 2019 года энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



