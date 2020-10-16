В агросекторе Украины отмечается ускоренный спад производства Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало на 13,1%. За последний месяц спад ускорился. Об этом сообщает Государственная служба статистики.



По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия сократили производства на 14,3%, хозяйства населения - на 6,2%.



При этом в растениеводстве производство сократилось на 16,1%, в животноводстве - на 2,4%.



Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2019 году выросло на 1,1%. По данным статистического ведомства, в 2019 году в Украине было собрано 75,08 млн тонн зерна с площади 15,28 млн га, что на 7,2% больше, чем в 2018 году (70,06 млн тонн).



Отметим, Украина установила рекорд по экспорту зерна. По результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 6,8 млн тонн больше чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.



Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ухудшило прогнозируемое производство зерновых урожая 2020 года с 72,1 млн тонн до 70 млн тонн.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



