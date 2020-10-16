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Горняки шахты Жовтнева прекратили забастовку

16.10.20 14:49 , Бизнес Цензор
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Горняки шахты "Жовтнева" Криворожского железорудного комбината (КЖРК) завершили подземный протест и вышли на поверхность. Как передает БизнесЦензор, об этом лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат от партии "Батькивщина" Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook.

"Переговоры между протестующими и администрацией КЖРК закончились положительно –Соглашение подписано!" – сообщил М.Волынец.

"В материальном плане общее повышение зарплат на КЖРК должно состояться в следующем порядке: 38% – поверхностным, тем, кто работал под землей, но имел низкие зарплаты. 21% – подземным работникам. Договорились, что шахтеров не будут преследовать и не привлекать к административной или уголовной ответственности", – добавил депутат.

Информацию о завершении протеста на шахте также подтверждают в пресс-службе КЖРК.

"Сообщаем, что вчера, 15 октября, примерно в 20 часов между трудовым коллективом предприятия и администрацией ПАО "Кривбассжелезрудком" было заключено "Соглашение о примирении", – сказано в сообщении на сайте предприятия.

Согласно условиям мирового соглашения, руководство КЖРК согласилось осуществить с 1 сентября повышение размеров тарифных ставок и окладов на 25% для работников отдельных профессий и на 10% – для всех остальных.

Кроме того, с 1 октября тарифные ставки и оклады для всех работников будут повышены еще на 10%.

В свою очередь работники обязались прекратить спор и приступить к исполнению служебных обязанностей.

Как сообщалось, 3 сентября горняки шахты "Жовтнева" КЖРК остались под землей в рамках протеста, позднее к ним присоединились работники других шахт предприятия.

Администрация КЖРК с 1 сентября повысила тарифные ставки и должностные оклады на 10-25%, с 1 октября работникам поднята зарплата еще на 10%. В результате из 414 протестующих четырех шахт только 21 человек оставались на утро 15 октября в шахте "Октябрьская".

Шахта "Жовтнева", "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входят в состав ПАО "КЖРК". КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.

МинПром

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