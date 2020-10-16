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Металлурги обратились к НКРЭКУ и Кабмину с просьбой не допустить роста тарифа на передачу э/энергии

16.10.20 14:33 , РБК Украина
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Повышение тарифа на передачу электроэнергии на 30%, запланированное НКРЭКУ, серьезно ударит по бизнесу. Это значительно ухудшит макроэкономическую ситуацию в Украине, приведет к закрытию предприятий на рост количества безработных.

Об этом говорится в открытом письме Ассоциации "Укрметаллургпром", адресованном председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку и в.и.о. министра энергетики Украины Ольге Буславец.

Как сказано в письме, за первую половину 2020 года падение промышленного производства достигло 7,7%, а убыток промпредприятий составил 40 млрд грн. Капитальные инвестиции в промышленность за 6 мес. сократились на 37,5 млрд грн в сравнении с аналогичным периодом 2019 г.

"Несмотря на эти обстоятельства, просим вас не допустить роста тарифа на передачу электроэнергии. Ведь в результате такого шага значительная часть предприятий станет убыточным, что приведет к дальнейшему падению производства и занятости", - сказано в письме.

Металлурги напоминают: в момент внедрения "зеленого" тарифа гарантии производителям энергии из возобновляемых источников предоставляло государство. Поэтому именно она и должна платить по "зеленому" тарифу - путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

"В соответствии с Законом № 810-IX, Кабинет министров Украины должен погасить задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед субъектами хозяйствования, которые производят электрическую энергию из альтернативных источников энергии, образовавшейся по состоянию на 1 августа 2020 года путем оформления облигаций внутреннего государственного займа со сроком обращения пять лет. Кроме этого, КМУ должен предусмотреть в Бюджете расходы на финансовую поддержку Гарантированного покупателя для оплаты "зеленой" электрической энергии в объеме не менее 20% выработки", - говорится в открытом письме Ассоциации.

Вместе с тем уверены металлурги, следует ликвидировать схемы, которые, согласно информации СМИ, действуют на рынке электроэнергии и за которые ГП "Гарантированный покупатель" недополучает миллиарды гривен дополнительных доходов, которые могли бы пойти на поддержку ВИЭ.

"Учитывая ожидаемые негативные последствия от роста тарифа "Укрэнерго", просим НКРЭКУ оставить тариф на передачу электроэнергии на текущем уровне в 240 грн/МВТ.ч", - резюмировали в Ассоциации.

Напомним, НКРЭПУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко назвал намерение НКРЭКУ поднять тариф "Укрэнерго" схеме обворовывания потребителей электроэнергии.

В свою очередь эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что на попытку повысить тариф "Укрэнерго" должен жестко отреагировать АМКУ.

МинПром

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