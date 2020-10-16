Итальянские металлурги просят о помощи правительство страны Итальянская ассоциация производителей стали Federacciai призывает власти поддержать сталелитейную промышленность в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил Steel Orbis.



Federacciai ожидает падения производства стали в Италии в 2020 году на 17% по сравнению с предыдущим годом. Поэтому итальянское правительство должно разработать стратегический план для национальной сталелитейной промышленности по модели металлургической отрасли Германии, который позволит поддержать ее в условиях пандемии коронавируса.



"После спада в 40% во время жесткого карантина производство стали в Италии частично восстановилось. После того как мы зафиксировали снижение на 17% в августе, мы надеемся закрыть год с аналогичным показателем по сравнению с предыдущим годом", – сообщил генеральный директор Federacciai Флавио Брегант.



По его словам, компании, связанные с автомобильной промышленностью, начали восстанавливаться за счет государственных стимулов. Улучшение ситуации также наблюдалось в строительном секторе.



Поскольку Италия является вторым по объемам производителем стали в Европе, Federacciai ожидает, что правительство примет меры, которые поддержат основных потребителей стали, включая автопромышленность и строительство, а также позволят разблокировать реализацию проектов для экономического развития.



Вместе с тем ассоциация также призвала ЕС пересмотреть пошлины на импорт стали. Напомним, что с 1 июля вступил в силу новый механизм действия квот на импорт стали. Теперь все индивидуальные квоты будут распределяться не по годовому, а по квартальному принципу.



"Мы призываем ЕС пересмотреть защитные меры, скорректировать их при необходимости, чтобы избежать искажений на рынке", – подчеркнул Ф.Брегант.



Италия входит в десятку крупнейших производителей стали в мире по версии World Steel. По итогам 2019 года производство стали в Италии сократилось на 5,3% по сравнению с 2018-м – до 23,192 млн т.



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