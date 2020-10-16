Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Итальянские металлурги просят о помощи правительство страны

16.10.20 14:14 , ГМК Центр
печать
размер текста:

Итальянская ассоциация производителей стали Federacciai призывает власти поддержать сталелитейную промышленность в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил Steel Orbis.

Federacciai ожидает падения производства стали в Италии в 2020 году на 17% по сравнению с предыдущим годом. Поэтому итальянское правительство должно разработать стратегический план для национальной сталелитейной промышленности по модели металлургической отрасли Германии, который позволит поддержать ее в условиях пандемии коронавируса.

"После спада в 40% во время жесткого карантина производство стали в Италии частично восстановилось. После того как мы зафиксировали снижение на 17% в августе, мы надеемся закрыть год с аналогичным показателем по сравнению с предыдущим годом", – сообщил генеральный директор Federacciai Флавио Брегант.

По его словам, компании, связанные с автомобильной промышленностью, начали восстанавливаться за счет государственных стимулов. Улучшение ситуации также наблюдалось в строительном секторе.

Поскольку Италия является вторым по объемам производителем стали в Европе, Federacciai ожидает, что правительство примет меры, которые поддержат основных потребителей стали, включая автопромышленность и строительство, а также позволят разблокировать реализацию проектов для экономического развития.

Вместе с тем ассоциация также призвала ЕС пересмотреть пошлины на импорт стали. Напомним, что с 1 июля вступил в силу новый механизм действия квот на импорт стали. Теперь все индивидуальные квоты будут распределяться не по годовому, а по квартальному принципу.

"Мы призываем ЕС пересмотреть защитные меры, скорректировать их при необходимости, чтобы избежать искажений на рынке", – подчеркнул Ф.Брегант.

Италия входит в десятку крупнейших производителей стали в мире по версии World Steel. По итогам 2019 года производство стали в Италии сократилось на 5,3% по сравнению с 2018-м – до 23,192 млн т.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:33
Металлурги обратились к НКРЭКУ и Кабмину с просьбой не допустить роста тарифа на передачу э/энергии
13:58
Килийский судоремонтный завод получил рекордную прибыль
13:37
Достройку Хмельницкой АЭС планируют закончить через 5 лет
13:22
В Китае значительно упал выпуск никеля
13:05
В СБУ собираются обыскать комбинат АрселорМиттал Кривой Рог
12:54
Украинские коксохимики увеличили потребление отечественного угля
12:43
Выпуск нержавейки в Китае превысил докарантинные показатели
12:28
МВФ засомневался в восстановлении мировой экономики
12:11
ФРТУ подсчитала убытки предприятий транспорта от повышения тарифа на э/энергию
12:04
Днепроспецсталь за 9 месяцев сохранила выпуск проката на уровне прошлого года
11:49
За 9 месяцев Запорожский железорудный комбинат сократил добычу на 1,6%
11:32
МТП Южный остался без российского транзита ЖРС
11:22
На базе Укроборонпрома создадут 9 компаний – Уруский
11:05
Китайские инвесторы Мотор Сичи считают, что власть Украины хочет присвоить их инвестиции
10:48
Индийская NMDC лишится одного металлургического комбината
10:26
В Индии просят отменить пошлину на ввоз первичного алюминия
10:08
Вслед за газом в Европе резко подорожал уголь
09:53
Разработку Павловского месторождения на Новой Земле оценили в 1 млрд долл
09:19
Буймистер рассказала, как в Украине снизить стоимость присоединения к сетям
08:57
Worldsteel прогнозирует снижение мирового спроса на сталь на 2,4%
15.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!