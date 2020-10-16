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Украинские коксохимики увеличили потребление отечественного угля

16.10.20 12:54
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За 9 месяцев 2020 г. на украинские коксохимические предприятия было поставлено 9,77 млн тонн углей для коксования, что на 7% ниже чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в информации ОП "Укрметаллургпром".

В частности поставки углей украинского происхождения составили 2,58 млн т (103% относительно аналогичного периода 2019 г.), импортируемых – 7,19 млн т (90% относительно аналогичного периода 2019 г.).

Доля импортных углей в общем объеме поставок в январе-сентябре 2020 г. составила 73,6% против 76,2% в аналогичном периоде 2019 г.

Общий объем кокса, полученного металлургами в январе-сентябре 2020 г., составил 6,03 млн тонн (88% относительно аналогичного периода 2019 г.), из которого: украинского происхождения 5,94 млн т (91% относительно аналогичного периода 2019г.); импортируемого – 0,09 млн т (23% относительно аналогичного периода 2019г.)

Доля импортного кокса в общем объеме поставок за 9 месяцев 2020 г. составила 1,5% против 5,5% в январе-сентябре 2019 г.

МинПром

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