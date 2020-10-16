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В Китае значительно упал выпуск никеля

16.10.20 13:22 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным китайского издания Shanghai Metals Market (SMM), в сентябре 2020 г. производство рафинированного никеля в стране составило около 12,3 тыс. т, что на 13,8% меньше, чем в августе, и на 7,3% меньше, чем в тот же месяц годом ранее.

Как отмечает SMM, в ряде провинций страны загрузка мощностей по производству никеля остается низкой. Из-за аварии на крупном предприятии в провинции Ганьсу в октябре выпуск металла может сократиться до 10,2 тыс. т — самого низкого показателя в текущем году.

Производство никельсодержащего чугуна (чернового ферроникеля, NPI) в сентябре прибавило 2,9% по сравнению с августом до примерно 46 тыс. т в пересчете на чистый никель. Но это на 12,7% меньше, чем в сентябре 2019 г.

SMM прогнозирует, что вследствие дефицита никелевой руды выпуск NPI будет уменьшаться. В октябре ожидается спад до 45,1 тыс. т, на 13,9% меньше, чем годом ранее. Поэтому Китай будет расширять импорт данного сырья из Индонезии.

Рост производства наблюдается только в секторе сульфата никеля, который используется для изготовления литийионных аккумуляторов. Его выпуск составил в сентябре 63,1 тыс. т продукции, включая 54,9 тыс. т аккумуляторного качества, или 13,9 тыс. т в пересчете на чистый никель. Это на 4,3% больше, чем августе и на 28,5% больше, чем в сентябре 2019 г. На октябрь SMM прогнозирует увеличение выпуска еще на 7% по сравнению с предыдущим месяцем.

МинПром

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