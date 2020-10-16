Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ФРТУ подсчитала убытки предприятий транспорта от повышения тарифа на э/энергию

16.10.20 12:11
печать
размер текста:

Рост тарифа на передачу электроэнергии увеличит расходы предприятий транспорта на 500 млн грн в год. Об этом говорится в заявлении Федерации работодателей транспорта Украины.

"Рост тарифа приведет к катастрофическим последствиям, учитывая, что по итогам первого полугодия 2020 транспортные предприятия Украины уменьшили объем перевозок на 18,2% по сравнению с первым полугодием 2019 года, объем падения пассажирских перевозок превысил 30% по сравнению с первым полугодием 2019 года, уровень износа тепловозов "Укрзализныци" составил 98,3%, протяженность путей УЗ с просроченными капремонтами достигает 40% их общей длины, уровень износа причалов АМПУ достигает 90%", - подчеркивается в заявлении.

В обращении к НКРЭКП в ФРУ напоминают что, государство предоставляло обязательства и гарантии инвесторам в момент внедрения "зеленого" тарифа, поэтому именно государство и должно платить по этим обязательствам перед производителями "зеленой" электроэнергии за счет госбюджета.

В частности это подтверждено законом 810-IX, согласно которому государство за счет выпуска пятилетних ОВГЗ погасить задолженность ГП "Гарантированный покупатель", образовавшейся по состоянию на 1 августа 2020 (22,4 млрд грн.). Также, этим законом определено, что Кабмин должен предусмотреть в государственном бюджете расходы на финансовую поддержку ГП "Гарантированный покупатель" для оплаты электрической энергии, произведенной из альтернативных источников в объеме не менее 20% выработки.

По мнению Федераций работодателей транспорта Украины одновременно с тем можно увеличить доходы ГП "Гарантированный покупатель" за счет оптимизации существующих пробелов в регулировании рынка электроэнергии, по которым ГП "Гарантированный покупатель" недополучает доходы, измеряемые в миллиардах гривен.

В частности для этого необходимо:

- Установить минимальную цену на ВГС на уровне не ниже 105% от цены РДН для соответствующего расчетного периода;
- Запретить трейдерам продавать электроэнергией на РДН, оставить возможность выходить на РДН только производителям и импортерам электроэнергии; позволить трейдерам работать только на рынке прямых договоров, а на рынке РСВ только покупать электроэнергию;
- Законодательно ограничить компенсацию за небалансы путем установления предельной цены на балансирующем рынке в размере 95% цены РСВ; обеспечить своевременную оплату небалансов;
- Отказаться от льготного тарифа для "зеленой" электрометаллургии.

Учитывая экономический кризис, наличие государственных обязательств перед инвесторами в ВИЭ и возможность привлечения средств за счет оптимизации рынка электроэнергии Федерация работодателей транспорта Украины обратилась к НКРЭКП не воспринимать постановление "О внесении изменений в постановление НКРЭКП от 10 декабря 2019 № 2668".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:05
В СБУ собираются обыскать комбинат АрселорМиттал Кривой Рог
12:54
Украинские коксохимики увеличили потребление отечественного угля
12:43
Выпуск нержавейки в Китае превысил докарантинные показатели
12:28
МВФ засомневался в восстановлении мировой экономики
12:04
Днепроспецсталь за 9 месяцев сохранила выпуск проката на уровне прошлого года
11:49
За 9 месяцев Запорожский железорудный комбинат сократил добычу на 1,6%
11:32
МТП Южный остался без российского транзита ЖРС
11:22
На базе Укроборонпрома создадут 9 компаний – Уруский
11:05
Китайские инвесторы Мотор Сичи считают, что власть Украины хочет присвоить их инвестиции
10:48
Индийская NMDC лишится одного металлургического комбината
10:26
В Индии просят отменить пошлину на ввоз первичного алюминия
10:08
Вслед за газом в Европе резко подорожал уголь
09:53
Разработку Павловского месторождения на Новой Земле оценили в 1 млрд долл
09:19
Буймистер рассказала, как в Украине снизить стоимость присоединения к сетям
08:57
Worldsteel прогнозирует снижение мирового спроса на сталь на 2,4%
08:09
В начале октября китайские металлурги сократили выплавку стали
15.10.20
18:03
ArcelorMittal Europe пообещала зеленую сталь уже в этом году
17:57
Евросоюз готов заключить соглашение о свободной торговле c Великобританией
17:49
Укртрансгаз готовится отдать 300 млн куб. м газа фирмам-мошенникам
17:34
Украина хочет взять заем у Турции на ремонт дорог
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!