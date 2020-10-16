ФРТУ подсчитала убытки предприятий транспорта от повышения тарифа на э/энергию Рост тарифа на передачу электроэнергии увеличит расходы предприятий транспорта на 500 млн грн в год. Об этом говорится в заявлении Федерации работодателей транспорта Украины.



"Рост тарифа приведет к катастрофическим последствиям, учитывая, что по итогам первого полугодия 2020 транспортные предприятия Украины уменьшили объем перевозок на 18,2% по сравнению с первым полугодием 2019 года, объем падения пассажирских перевозок превысил 30% по сравнению с первым полугодием 2019 года, уровень износа тепловозов "Укрзализныци" составил 98,3%, протяженность путей УЗ с просроченными капремонтами достигает 40% их общей длины, уровень износа причалов АМПУ достигает 90%", - подчеркивается в заявлении.



В обращении к НКРЭКП в ФРУ напоминают что, государство предоставляло обязательства и гарантии инвесторам в момент внедрения "зеленого" тарифа, поэтому именно государство и должно платить по этим обязательствам перед производителями "зеленой" электроэнергии за счет госбюджета.



В частности это подтверждено законом 810-IX, согласно которому государство за счет выпуска пятилетних ОВГЗ погасить задолженность ГП "Гарантированный покупатель", образовавшейся по состоянию на 1 августа 2020 (22,4 млрд грн.). Также, этим законом определено, что Кабмин должен предусмотреть в государственном бюджете расходы на финансовую поддержку ГП "Гарантированный покупатель" для оплаты электрической энергии, произведенной из альтернативных источников в объеме не менее 20% выработки.



По мнению Федераций работодателей транспорта Украины одновременно с тем можно увеличить доходы ГП "Гарантированный покупатель" за счет оптимизации существующих пробелов в регулировании рынка электроэнергии, по которым ГП "Гарантированный покупатель" недополучает доходы, измеряемые в миллиардах гривен.



В частности для этого необходимо:



- Установить минимальную цену на ВГС на уровне не ниже 105% от цены РДН для соответствующего расчетного периода;

- Запретить трейдерам продавать электроэнергией на РДН, оставить возможность выходить на РДН только производителям и импортерам электроэнергии; позволить трейдерам работать только на рынке прямых договоров, а на рынке РСВ только покупать электроэнергию;

- Законодательно ограничить компенсацию за небалансы путем установления предельной цены на балансирующем рынке в размере 95% цены РСВ; обеспечить своевременную оплату небалансов;

- Отказаться от льготного тарифа для "зеленой" электрометаллургии.



Учитывая экономический кризис, наличие государственных обязательств перед инвесторами в ВИЭ и возможность привлечения средств за счет оптимизации рынка электроэнергии Федерация работодателей транспорта Украины обратилась к НКРЭКП не воспринимать постановление "О внесении изменений в постановление НКРЭКП от 10 декабря 2019 № 2668".



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