МТП Южный остался без российского транзита ЖРС ГП "Морской торговый порт Южный" с начала осени текущего года не обрабатывал транзитный грузопоток ЖРС из России.



В комментарии ЦТС на госпредприятии сообщили, что, если в августе еще осуществлялась перевалка окатышей Михайловского ГОКа в объеме 208,1 тыс. т, то в сентябре и октябре (по состоянию на 16 октября) транзитного грузопотока железорудного сырья не было.



Отметим, что по имеющимся статистическим данным, в январе-августе ГП МТП Южный перевалил в транзитном направлении 1,508 млн т руды. Та же отметка зафиксирована и по итогам января-сентября.



На вопрос, с чем связано нынешнее отсутствие транзитного ЖРС из РФ, в пресс-службе госсстивидора ответили, что на то есть несколько причин: "Первая - Стойленский ГОК ушел на ремонт, в связи с чем общее производство руды на российском рынке упало и часть экспорта они переориентировали на внутренний рынок. Вторая - начало перевалки в Усть-Луге. Третья - сейчас уже работает новый порт Тамань".



Как писал ЦТС, 14 октября из российского порта Усть-Луга, что на берегу Финского залива, был отправлен первый Panamax с 71,2 тыс. т окатышей компании "Металлоинвест". Отправке первого крупного судна с нового терминала предшествовала опытная отгрузка нескольких партий горячебрикетированного железа.



"Металлоинвест" рассматривает новый терминал на Балтике как опцию для диверсификации логистики своего ЖРС и еще ранее было заявлено, что на терминал в Усть-Луге будет переводиться грузопоток из портов Пивденный и Клайпеда.



Отметим, что, несмотря на отсутствие на данный момент транзита ЖРС из РФ, ГП МТП Южный по состоянию на 15 октября обработало 15,18 млн т грузов. Таким образом уже в середине октября госсстивидор превысил свой рекордный годовой показатель перевалки.



МинПром

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