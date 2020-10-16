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Китайские инвесторы Мотор Сичи считают, что власть Украины хочет присвоить их инвестиции

16.10.20 11:05 , Первый Деловой телеканал
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Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" расценивают поведение украинской власти как попытку экспроприаций их инвестиций. Со времени подачи претензий китайской стороной и предложения начать переговоры прошло уже 1,5 месяца, однако рабочая группа до сих пор не создана, а Украина уже вплотную подошла к перспективе заплатить 3,5 млрд долл. штрафа в судебном арбитраже.

дивительно, но украинская власть пока не сделала совершенно ничего, чтобы избежать международного арбитражного суда по «Мотор Сичи». Китайские инвесторы предложили доарбитражное урегулирование еще 4 августа, подав претензию в Минюст, но обсуждение проблемы по существу так и не начато! Ни ОП, ни Кабмин, ни РНБО, ни СБУ, ни АМКУ, никто из профильных министерств не удосужился заняться вопросом, который может обойтись украинским налогоплательщикам в три с половиной миллиарда долларов США!" — говорит экономический эксперт Александр Охрименко.

Он считает, что украинская власть не проявляет ни малейшего интереса к переговорам с китайскими инвесторами "Мотор Сичи". Но подобная политика совершенно не помогает снять вопрос конструктивным образом.

"Раз рабочая группа не создана, переговорный процесс не сдвинулся с места. И впереди все отчетливее маячит судебный процесс, который обойдется Украине в $3,5 млрд. и нанесет практически некомпенсируемый ущерб остаткам нашего инвестиционного имиджа", — говорит эксперт.

Известно, что в международном арбитраже представлять интересы "Мотор Сичи" одна из самых крупных и респектабельных юридических фирм из США.

"Это еще больше повышает шансы китайских инвесторов на победу в суде и делает практически неотвратимой уплату многомиллиардного штрафа, если дело дойдет до международного арбитража. При этом участие американских юристов начисто развеивает мифы о том, что все в США яростно противятся китайским инвестициям в "Мотор Сич". Американцы прагматичны во всем, и нам надо брать с них пример", — убежден А.Охрименко.

Напомним, что в сообщении, которое написали правительству Украины в китайской компании Skyrizon, идет речь о международном арбитраже. Такой шаг китайская компания готова предпринять из-за того, что уже 4 года не может управлять своим активом – компанией "Мотор Сич" в Украине. Известно, что 50% акций компании китайцы купили еще в 2016-м.

Ранее сообщалось, что не так давно китайская компания Beijing Skyrizon Aviation заявила Украине о возможном инвестиционном арбитраже из-за действий органов Украины, которые делают невозможным осуществление ею контроля над АО "Мотор Сич". Компания заявляет, что этим Украина нарушает свои международные обязательства по двухстороннему украинско-китайскому соглашению.

МинПром

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