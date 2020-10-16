МВФ засомневался в восстановлении мировой экономики Восстановление мировой экономики от последствий вызванного пандемией коронавируса кризиса и сопутствующими ограничениями оказалось под вопросом, говорится в коммюнике Международного валютного фонда. Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.



В МВФ пришли к выводу, что ситуация "представляется неравномерной и характеризуется значительной неопределенностью".



"Кризис угрожает оставить такие глубокие шрамы на мировой экономике, как более слабый рост производительности, более тяжелое бремя задолженности, повышенная финансовая уязвимость, а также рост бедности и неравенства. Сохраняются и другие давние проблемы", — отмечается в коммюнике. В Фонде особо подчеркивают, что готовы оказать помощь наиболее уязвимым странам и народам.



Накануне, 15 октября, глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что быстрое восстановление после кризиса из-за коронавируса может добавить к мировому ВВП почти 9 трлн долл.



"Это в свою очередь позволит снизить разницу в доходах между богатыми и бедными странами", — сказала она в своем выступлении в Вашингтоне.



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