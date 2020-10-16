Днепроспецсталь за 9 месяцев сохранила выпуск проката на уровне прошлого года

Металлургический завод "Днепроспецсталь" в январе-сентябре 2020 года сохранил выпуск проката на уровне соответствующего периода прошлого года – 113 тыс. т. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Выплавка стали за девять месяцев незначительно выросла по сравнению с январем-сентябрем 2019 года – до 165 тыс. т.
В сентябре "Днепроспецсталь" произвела 13 тыс. т проката и 20 тыс. т стали.
"Днепроспецсталь" – единственный в Украине производитель сортовой нержавеющей стали. Завод выпускает сортовой прокат и поковки из нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной стали, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля. Компания экспортирует продукцию в 60 стран мира.
Напомним, что метзавод "Днепроспецсталь" по итогам 2019 года сократил производство стали на 11,2% по сравнению с 2018-м – до 219,3 тыс. т, проката – на 6,4%, до 152,2 тыс. т. Уже в январе 2020 года тенденция спада продолжилась: производство стали уменьшилось на 2,7% – до 14,1 тыс. т, проката – на 5,5%, до 10,8 тыс. т.