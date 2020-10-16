На базе Укроборонпрома создадут 9 компаний – Уруский Государственный концерн "Укроборонпром" собираются реорганизовать в девять отдельных компаний. Об этом сообщает вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.



Отметим, что на данный момент в сферу собственности предприятия входит не менее 60 компаний, которые в итоге будут трансформированы в 9 отдельных холдингов.



В частности, шесть таких объектов создадут холдинг "Оборонительной системы Украины", еще три компании соотнесут к "Аэрокосмическим системам".



Также в своем сообщении чиновник опроверг слухи о разногласии правительства с компанией.



"Все понимают, что УОП нужно реформировать: часть предприятий, которые потеряли связь с оборонной промышленностью, нужно передать на приватизацию в Фонд госимущества, остальные составят основу девяти холдинговых компаний", — очертил будущие планы по трансформации компании чиновник.



Напомним, что государственный концерн "Укроборонпром" собирается сотрудничать с частными производителями. Сотрудничать с "Укроборонпромом" можно как в виде совместных предприятий, так и консорциумов или других форматов.



Сейчас формируется экспертная команда из конструкторов концерна, специалистов НАНУ и представителей частного сектора в области военной и высокотехнологичной продукции.



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