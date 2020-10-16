Индийская NMDC лишится одного металлургического комбината Правительство Индии утвердило отделение в обособленную структуру нового металлургического комбината Nagarnar Steel Plant (NSP), который строится государственной железорудной компанией NMDC.



По словам министра по делам окружающей среды Пракаша Джавадекара, комбинат мощностью 3 млн т в год в штате Чхаттисгарх готов на 90%. Его строительство должно завершиться к марту 2021 г.



Согласно решению правительства NSP выделяется в отдельную структуру с тем же составов акционеров, что и у NMDC. В дальнейшем предприятие будет выставлено на продажу стратегическому инвестору.



Стартовая цена NSP составит 231,4 млрд рупий (3,15 млрд долл.). Это соответствует объему затрат на строительство предприятия. Сама NMDC вложила в проект 171,9 млрд рупий (2,34 млрд долл.). При этом, по данным индийских специалистов, строительство комбината продлилось на 3-4 года больше запланированного, а расходы превысили плановые показатели примерно на 50%.



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