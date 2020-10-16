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Разработку Павловского месторождения на Новой Земле оценили в 1 млрд долл

16.10.20 09:53
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Потенциально самый северный в мире металлургический проект — разработка Павловского месторождения и строительство ГОКа на Новой Земле — может обойтись в 78,6 млрд руб., пишет газета "Коммерсант".

Прежняя публичная оценка принадлежала властям Архангельской области: в апреле 2019 года они называли цифру в 35 млрд руб. "Росатом", который занимается проектом, никогда не уточнял его стоимость.

Источник издания в госкорпорации утверждает, что 35 млрд руб.— это «стоимость инвестиционной фазы», а 78,6 млрд руб.— всего проекта с учетом поддерживающих инвестиций в период эксплуатации месторождения.

Проект получит поддержку государства: согласно решению госкомиссии по Арктике, власти выделят 7 млрд руб. на организацию водоснабжения и водоотведения, строительство дороги и вертолетной площадки. "Окупаемость субсидий за счет налогов будет достигнута в 2028 году. Всего за десять лет положительный эффект для бюджета — почти 3,5 млрд руб. плюсом к субсидиям. Будет создано более 2 тыс. новых рабочих мест",— сообщил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков на заседании комиссии. Гендиректор входящего в "Росатом" "Атомредметзолота" Владимир Верховцев добавил, что "без господдержки такие проекты на северах просто не пойдут".

Павловское месторождение свинцово-цинковых руд является одним из крупнейших в России. Его запасы оцениваются в 47,7 млн тонн руды (2,49 млн тонн цинка, 549 тыс. тонн свинца и 1,194 тыс. тонн серебра). Входящая в горнорудный дивизион "Росатома" Первая горнорудная компания планирует построить на Новой Земле предприятие мощностью до 3,5 млн тонн руды в год.

МинПром

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