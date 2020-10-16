Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Буймистер рассказала, как в Украине снизить стоимость присоединения к сетям

16.10.20 09:19 , Українські Новини
печать
размер текста:

Чтобы удешевить и упростить присоединение к сетям необходимо перевести оплату за мощность присоединения с с потребителя на оператора системы распределения. Об этом заявила нардеп Людмила Буймистер на заседании энергетического сообщества Energy Club, комментируя вопрос влияния энергетической инфраструктуры на развитие промышленности и бизнеса в Украине.

Буймистер заявила, сегодня философия и процедура подключения к электросетям абсолютно не соответствует целям развития экономики и обеспечения свободного доступа потребителя к электросетям, что влияет на позицию страны в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing Business.

"У нас есть подстанционного составляющая, которая съедает 50% стоимости подключения. А во-вторых делает систему неэффективной", - говорит Буймистер.

Решением проблемы, депутат видит в отмене уплаты потребителем этой подстанционного составляющей: "Мы предлагаем, чтобы перенести большую подстанционного часть, которая зависит от ОСР на инвестиционную программу того же ОСР. И это позволит снизит стоимость присоединения на 50%, если говорить о нестандартном присоединения и до 25% на стандартное присоединение".

Делать это предлагается за счет стимулирующего тарифообразования для операторов системы распределения: из-за увеличения возврата капитала на старую базу активов закладывать больше средств на усиление энергетической инфраструктуры.

"Пока мы не изменим подходы, ничего не изменится. Здесь говорили о стимулирующее тарифообразования. Так формулу приняли, но приняли на 3 года. Никакой формальной привязки у нас нет, деление на 2 базы у нас скорее условный и усложняет учет. Она не дает ОСР планировать на 10-15 лет инвестиции."

Буймистер говорит, что сейчас идут обсуждения в НКРЕКП относительно удешевления присоединения к сетям и просмотра параметров стимулирующего регулирования.

"В тех формулах, мы просчитывали было видно, что эти модели очень чувствительны к изменениям, особенно изменения ставки на старую базу активов. Поэтому я надеюсь, что регулятор все же будет основываться на цифрах и на экономическом обосновании. А не только руководствоваться политической повесткой", - заявила Буймистер.

Напомним, ранее Нацсовет реформ согласовала реформу упрощения и удешевления присоединения к электросетям.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:22
На базе Укроборонпрома создадут 9 компаний – Уруский
11:05
Китайские инвесторы Мотор Сичи считают, что власть Украины хочет присвоить их инвестиции
10:48
Индийская NMDC лишится одного металлургического комбината
10:26
В Индии просят отменить пошлину на ввоз первичного алюминия
10:08
Вслед за газом в Европе резко подорожал уголь
09:53
Разработку Павловского месторождения на Новой Земле оценили в 1 млрд долл
08:57
Worldsteel прогнозирует снижение мирового спроса на сталь на 2,4%
08:09
В начале октября китайские металлурги сократили выплавку стали
15.10.20
18:03
ArcelorMittal Europe пообещала зеленую сталь уже в этом году
17:57
Евросоюз готов заключить соглашение о свободной торговле c Великобританией
17:49
Укртрансгаз готовится отдать 300 млн куб. м газа фирмам-мошенникам
17:34
Украина хочет взять заем у Турции на ремонт дорог
17:13
Российский Сбербанк решил не вливать в украинскую "дочку" 4,3 млрд грн
16:52
Доллар опять пошел в рост
16:31
Коронавирус не помешал Chongqing Southwest резко нарастить выпуск алюминия
16:10
Введение RAB-тарифов приведет к росту цен на электроэнергию на 25%
15:51
МВФ пророчит Украине вымирание населения
15:34
Минстратегпром хочет начать корпоратизацию оборонки в 2021 году
15:25
Реальная политика Кабмина по экологическим стимулам является профанацией – Кисилевский
15:02
Сокращение срока эксплуатации грузовых вагонов больше всего ударит по самой Укрзализныце – эксперт
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!