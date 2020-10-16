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Worldsteel прогнозирует снижение мирового спроса на сталь на 2,4%

16.10.20 08:57 , МеталлСервис
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В World Steel Association (Worldsteel) пересмотрели прогноз по стальному спросу на 2020 год. Согласно ожиданиям ассоциации, потребление стали по итогам года достигнет уровня в 1,725 млрд. тонн, что на 2,4% ниже объёмов 2019 года (июньский прогноз WSA предполагал уменьшение объёмов на 6,4%).

Доля КНР в общемировом стальном потреблении в 2020 году составит 57% с улучшением показателей на 8%. В странах с развитой экономикой потребление металлопроката сократится на 14,9%, с развивающейся - на 12,3%.

В течение 2021 года общемировой стальной спрос, согласно новому прогнозу WSA, вырастет на 4,1% в годовом сопоставлении до 1,795 млрд. тонн. В странах с развитой экономикой объёмы увеличатся на 7,9%, с развивающейся - на 10,6%.

Для стран СНГ прогноз World Steel Association предполагает снижение потребления металлопроката в 2020 году на 9% до 53,6 млн. тонн с последующим ростом в 2021 году на 5,5% до 56,5 млн. тонн (в 2019 году показатели составили 58,9 млн. тонн, рост к предыдущему году - 5,9%). Потребление готового проката в РФ ожидается на уровне 40 млн. тонн в 2020 году, в 2021 объёмы должны вырасти до 42 млн. тонн (итог 2019 - 43,7 млн. тонн), считают в WSA.

МинПром

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