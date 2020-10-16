Worldsteel прогнозирует снижение мирового спроса на сталь на 2,4% В World Steel Association (Worldsteel) пересмотрели прогноз по стальному спросу на 2020 год. Согласно ожиданиям ассоциации, потребление стали по итогам года достигнет уровня в 1,725 млрд. тонн, что на 2,4% ниже объёмов 2019 года (июньский прогноз WSA предполагал уменьшение объёмов на 6,4%).



Доля КНР в общемировом стальном потреблении в 2020 году составит 57% с улучшением показателей на 8%. В странах с развитой экономикой потребление металлопроката сократится на 14,9%, с развивающейся - на 12,3%.



В течение 2021 года общемировой стальной спрос, согласно новому прогнозу WSA, вырастет на 4,1% в годовом сопоставлении до 1,795 млрд. тонн. В странах с развитой экономикой объёмы увеличатся на 7,9%, с развивающейся - на 10,6%.



Для стран СНГ прогноз World Steel Association предполагает снижение потребления металлопроката в 2020 году на 9% до 53,6 млн. тонн с последующим ростом в 2021 году на 5,5% до 56,5 млн. тонн (в 2019 году показатели составили 58,9 млн. тонн, рост к предыдущему году - 5,9%). Потребление готового проката в РФ ожидается на уровне 40 млн. тонн в 2020 году, в 2021 объёмы должны вырасти до 42 млн. тонн (итог 2019 - 43,7 млн. тонн), считают в WSA.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



