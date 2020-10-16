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В начале октября китайские металлурги сократили выплавку стали
16.10.20 08:09 , МеталлСервис
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В течение первой декады месяца (1-10 октября 2020 года) средние и крупные металлургические предприятия КНР, входящие в отраслевую ассоциацию СISA, выплавляли в среднем по 2,1703 млн. тонн стали за сутки. Снижение объёмов по сравнению с предыдущей декадой – 0,84%, но в годовом сопоставлении показатели выросли на 14,9%, сообщает SteelOrbis.
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