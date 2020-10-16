В начале октября китайские металлурги сократили выплавку стали В течение первой декады месяца (1-10 октября 2020 года) средние и крупные металлургические предприятия КНР, входящие в отраслевую ассоциацию СISA, выплавляли в среднем по 2,1703 млн. тонн стали за сутки. Снижение объёмов по сравнению с предыдущей декадой – 0,84%, но в годовом сопоставлении показатели выросли на 14,9%, сообщает SteelOrbis.



Среднесуточное производство готового проката у предприятий CISA составляло в начале октября 2,04 млн. тонн – на 8,05% меньше, чем выпускалось в конце сентября, горячекатаного проката – 1,92 млн. тонн, что на 1,08% больше показателей предыдущей декады.



Запасы стальной продукции на складах предприятий CISA выросли по сравнению с объёмами, зафиксированными 30 сентября, на 1,997 млн. тонн или 17,22%, составив 10 октября 13,5931 млн. тонн.



Согласно предыдущим данным ассоциации, выплавка стали в последнюю декаду сентября 2020 года составляла в среднем 2,1887 млн. тонн за сутки, что на 2,01% превышало объёмы середины сентября.



МинПром

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