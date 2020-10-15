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Евросоюз готов заключить соглашение о свободной торговле c Великобританией

15.10.20 17:57
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Евросоюз готов заключить соглашение о свободной торговле c Великобританией, но на взаимовыгодных условиях, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств европейских стран, сообщает "Коммерсант".

Ранее А.Меркель призвала страны Евросоюза быть готовыми к тому, что торговое соглашение не будет достигнуто.

"Мы обсудим выход Великобритании из ЕС и еще раз утвердим нашу общую позицию. Мы хотим заключить соглашение, но, конечно, не любой ценой",— сказала А.Меркель (цитата по ТАСС). Она отметила, что соглашение должно быть справедливым, «из которого обе стороны извлекут пользу». По ее словам, Германия поддерживает действия ответственного за переговоры по условиям "Брексита" Мишеля Барнье по достижению сделки.

Напомним, переходный период после "Брексита" для британского бизнеса завершится 31 декабря. Ранее переговоры по соглашению о свободной торговле зашли в тупик из-за того, что Британия настаивает на полной автономии в отношении нескольких вопросов, в том числе господдержки и рыболовства. Переговоры возобновились в начале сентября, а в качестве крайнего срока было намечено 15 октября.

МинПром

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