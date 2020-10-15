Евросоюз готов заключить соглашение о свободной торговле c Великобританией Евросоюз готов заключить соглашение о свободной торговле c Великобританией, но на взаимовыгодных условиях, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств европейских стран, сообщает "Коммерсант".



Ранее А.Меркель призвала страны Евросоюза быть готовыми к тому, что торговое соглашение не будет достигнуто.



"Мы обсудим выход Великобритании из ЕС и еще раз утвердим нашу общую позицию. Мы хотим заключить соглашение, но, конечно, не любой ценой",— сказала А.Меркель (цитата по ТАСС). Она отметила, что соглашение должно быть справедливым, «из которого обе стороны извлекут пользу». По ее словам, Германия поддерживает действия ответственного за переговоры по условиям "Брексита" Мишеля Барнье по достижению сделки.



Напомним, переходный период после "Брексита" для британского бизнеса завершится 31 декабря. Ранее переговоры по соглашению о свободной торговле зашли в тупик из-за того, что Британия настаивает на полной автономии в отношении нескольких вопросов, в том числе господдержки и рыболовства. Переговоры возобновились в начале сентября, а в качестве крайнего срока было намечено 15 октября.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



