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ArcelorMittal Europe пообещала зеленую сталь уже в этом году

15.10.20 18:03 , МеталлТорг
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Как сообщает GlobalNews, 13 октября ArcelorMittal Europe объявила подробности стратегии технологии CO2, которая позволит ей предложить свои первые решения для экологически чистой стали клиентам в этом году (30 000 тонн), а в ближайшие годы расширить это предложение (до 120 000 тонн в 2021 году и 600 000 тонн к 2022), достичь цели по выбросам СО2 в 30% к 2030 году и достичь нулевого уровня к 2050 году.

Стратегия сосредоточена вокруг двух основных технологических маршрутов, как это представлено в первом отчете ArcelorMittal Europe о действиях в области климата, опубликованном ранее в этом году:
1. Использование водорода в DRI-EAF, а также в доменных печах
2. Расширение маршрута Smart Carbon, в котором также используется водород.

По 1-му направлению – это работы в ArcelorMittal Bremen с электролизером, разработка гибридного доменного процесса в ArcelorMittal Dunkirk и закачка коксового газа, обогащенного водородом во всех проектах по плоскому прокату.

По 2-му направлению – это работы на производстве DRI в ArcelorMittal Hamburg и строительство фабрики по производству DRI в ArcelorMittal Dunkirk.
Кроме того, компания ArcelorMittal также планирует расширить использование технологии Smart Carbon на своих предприятиях.

По словам Адитья Миттала, президента компании, "наши планы предлагать более экологичную и качественную сталь поддержат наших клиентов в достижении целей экономики замкнутого цикла. Мы рады предложить наши первые "зеленые" тонны в этом году и надеемся, что сможем обеспечить клиентов большими объемами этой стали, поскольку наши проекты декарбонизации расширяются и внедряются по всей Европе".

Стоит отметить, что в Украине международная компания ArcelorMittal ведет себя несколько иначе, чем в странах ЕС. Как писал ранее МинПром, металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" ранее неоднократно добивался переноса выполнения экологических обязательств, которые ранее были согласованы с органами власти, и продолжает травить жителей Кривбасса.

МинПром

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