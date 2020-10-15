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Украина хочет взять заем у Турции на ремонт дорог
15.10.20 17:34 , Бизнес Цензор
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Украина ведет переговоры о привлечении дополнительного финансирования под инфраструктурные проекты с международными финансовыми организациями и соседними государствами, в том числе Турцией. Об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Александр Кава, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минфина.
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