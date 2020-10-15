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Украина хочет взять заем у Турции на ремонт дорог

15.10.20 17:34 , Бизнес Цензор
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Украина ведет переговоры о привлечении дополнительного финансирования под инфраструктурные проекты с международными финансовыми организациями и соседними государствами, в том числе Турцией. Об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Александр Кава, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Польша, Венгрия – по проектам развития дорожной инфраструктуры в приграничных областях. Также Турция заинтересована в предоставлении кредитов на дорожные проекты, в частности на юге Украины. Например, модернизация дороги М-14 по маршруту Одесса - Николаев - Херсон до категории 1б с двумя полосами движения в каждом направлении", – сообщил Кава.

Как сообщалось, государственный инвестиционный проект "Развитие международной автомобильной дороги М14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск на участке Одесса-Николаев-Херсон" предусматривает создание автомобильной дороги первой категории протяженностью почти 300 км с использованием цементобетона.

МинПром


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