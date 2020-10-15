Российский Сбербанк решил не вливать в украинскую "дочку" 4,3 млрд грн "Сбербанк России" 7 октября решил отказаться от запланированной эмиссии 4,3 млрд акций украинского дочернего "Сбербанка", которую планировал провести за счет дополнительных взносов на сумму 4,3 млрд грн. Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.



Согласно сообщению, отозванное решение о выпуске акций банк принял 26 июня 2020 года.



Ранее Окружной админсуд Киева своим постановлением от 16 сентября удовлетворил заявление российского "Сбербанка" об обеспечении иска и запретил государственным и частным исполнителям совершать любые действия, в т.ч. налагать арест, проводить описание или иные действия, направленные на обращение взыскания на акции или имущество украинской "дочки" "Сбербанка", сообщал Finbalance.



В своем иске российский "Сбербанк" просит суд признать противоправными действия госисполнителя в сводном исполнительном производстве №59036926, направленные на обращение взыскания на акции АО "Сбербанк".



Как отмечается, к исполнителю в пределах исполнительного производства №59036926 поступило заявление одного из взыскателей с требованием наложить арест на 50% акций украинской "дочки" "Сбербанка".



"Сбербанк" (ранее – дочерний банк "Сбербанка России", до этого – банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является "Сбербанк России".



Согласно данным НБУ по состоянию на 1 января 2020 года "Сбербанк" с общими активами 59,078 млрд грн занимал 8-е место по этому показателю среди 75 банков.



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