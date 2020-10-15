Доллар опять пошел в рост Национальный банк Украины (НБУ) на 16 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,33 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс гривны к доллару на 16 октября установлен на таком уровне: 28,3365 грн за 1 долл. (+0,0201 грн). При этом курс доллара на 15 октября составляет 28,3164 грн за 1 долл.



Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет третий день подряд после небольшого снижения на прошлой неделе.



Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 коп., до 28,345 грн за доллар, курс в покупке до 28,325 грн за долл. Курс евро в продаже снизился на 6 коп., до 33,26 грн за евро.



С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 15 октября справочный курс на уровне 28,33 грн/долл., повысив его по сравнению с 13 октября (28,31 грн/долл.).



Напомним, Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года. Согласно расчетам МВФ среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2020 году 27,20 грн/долл. (предыдущий прогноз - 30,0 грн/долл.).



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