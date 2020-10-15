Введение RAB-тарифов приведет к росту цен на электроэнергию на 25% Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), прогнозирует возможный рост тарифов на распределение электроэнергии после введения RAB-регулирования для операторов систем распределения в среднем по Украине на 25% с 1 января 2021 года.



Об этом 15 октября член НКРЭКУ Ольга Бабий сообщила во время встречи о введении стимулирующего тарифообразования, организованной Energy Club, передает БизнесЦензор со ссылкой на ExPro.



"Ожидаемый рост тарифа на распределение, которое мы видим сейчас на той модели, которая есть (мы еще не видели окончательных документов), – это до 25%. Мы не считаем, что этот рост будет существенным, но об этом надо говорить, особенно с розничным потребителем ... в основном это почувствует промышленность, с ними надо коммуницировать и говорить об этом", – сказала О.Бабий.



По словам представителя НКРЭКУ, такой рост тарифов на распределение увеличит объем будущего финансового ПСО для "Энергоатома" на 5 млрд грн в год.



"Бытовой потребитель защищен 1 гривней 68 копеек, он не почувствует этого (увеличение цены на электроэнергию в результате роста тарифа на распределение, – ред.). Почувствует нагрузку рост тарифа на распределение, будем искренни, в дальнейшем "Энергоатом", который будет выполнять это ПСО. По нашим расчетам, это около плюс 5 млрд грн прибыли "Энергоатома", которыми он будет покрывать ПСО для населения", – пояснила О.Бабий.



Как сообщалось, НКРЭКУ уже получила 25 заявок от операторов системы распределения электроэнергии (ОСР) на установление с 1 января 2020 года RAB-тарифов.



В конце августа НКРЭКУ утвердила изменения в ряд постановлений с целью внедрения стимулирующего тарифообразования для операторов системы распределения электроэнергии (RAB-тарифы), установив нормы дохода на старую и новую базу активов на уровне 3% и 16,74% соответственно.



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