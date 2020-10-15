Реальная политика Кабмина по экологическим стимулам является профанацией – Кисилевский Европейская политика зеленого курса является ярким примером неопротекционизма со стороны ЕС. Такое мнение высказал народный депутат, замглавы парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.



Он подчеркнул, что данная политика предусматривает скрытое субсидирование своих производителей и одновременно ограничения импорта.



"В чем суть зеленого курса? Евросоюз потребует от своих производителей уменьшить нагрузку на окружающую среду. Понимая, что это значительные дополнительные расходы европейского бизнеса, ЕС введет ограничения на импорт, которые будут мотивированы экологическими соображениями. Европейские предприятия при этом получат от правительств своих стран значительные финансовые стимулы для осуществления экологической модернизации. Утвержден инвестиционный план European Green Deal Investment Plan, который предусматривает привлечение более 1 триллиона евро инвестиций в 2021-2030 гг. 64% из них - государственные средства", - рассказал Д.Кисилевский.



Нардеп выразил уверенность, что таким образом украинские экспортеры получат очередной торговый барьер в дополнение ко многим действующим пошлинам и другим препятствиям, которые есть в торговле с Евросоюзом и никуда не исчезли, несмотря Соглашение об ассоциации, а даже появились новые.



Д.Кисилевский обратил внимание на то, что украинские чиновники уже обещают европейцам принять новые европравила в числе первых. "У украинских чиновников есть давняя болезнь. Ее симптом - жертвование экономическими интересами ради политических. Значительная часть украинских международных соглашений являются яркими примерами этого. Поэтому я не просто призываю, а требую от украинских чиновников, которые будут вести переговоры, честно рассказать украинским производителям, что именно они обещают европейским партнерам, и те обещают Украине", - сказал он.



По мнению Д.Кисилевского, украинская промышленность должна проводить экологическую модернизацию, но для этого отечественным производителям нужно время и значительные финансовые ресурсы. "Я сомневаюсь, что украинское правительство планирует предоставлять своим производителям такую же финансовую поддержку и так же защищать внутренний рынок, как это делает ЕС. Поэтому время и модели финансирования экологической модернизации должны стать ключевыми условиями в переговорах с ЕС и во внутренней дискуссии в Украине относительно зеленого курса", - сказал он.



Замгавы парламентского комитета по экономическому развитию подчеркнул, что реальная политика Кабмина в Украине по экологическим стимулам для промышленности является профанацией. "Правительство отстаивает самый высокий в Европе зеленый тариф, который промышленники платят инвесторам зеленой энергетики. И при этом саботирует выполнение стимулирующих мер для тех промышленных производителей, кто на самом деле уменьшает выбросы. Поданная мной поправка о зеленой металлургии сейчас вероятно является единственной стимулирующей нормой для украинской промышленности снижать выбросы до европейских норм, предусмотренных зеленым курсом. 250 кг СО2 на тонну стали - европейская цель по выбросам для металлургии. И это - уровень выбросов, который является основанием для предоставления статуса зеленой металлургии (примерно в 8 раз ниже, чем средний уровень выбросов металлургии в Украине сейчас)", - сказал он.



"Необдуманная имплементация зеленого курса ЕС приведет к значительным потерям украинской экономики и к уменьшению рабочих мест в Украине. Есть высокая вероятность, что правительство попытается положить всю тяжесть экологической модернизации на бизнес, а само будет рассказывать о победе. Этого нельзя допустить. Поэтому задача правительства - искать время и механизмы финансирования экологической модернизации. И вводить стимулы, которые бы поощряли бизнес к реальному снижению выбросов", - резюмировал Д.Кисилевский.



МинПром



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