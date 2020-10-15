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Сокращение срока эксплуатации грузовых вагонов больше всего ударит по самой Укрзализныце – эксперт

15.10.20 15:02 , Главком
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Из-за сокращения срока эксплуатации вагонов пострадает прежде всего "Укрзализныця", которая вынуждена будет списать много своих старых вагонов. Об этом заявил президент "Центра аграрной логистики и инфраструктуры" Владислав Белах.

"Первые негативные последствия будут для самой железной дороги. Поскольку парк железной дороги достаточно старый, там с 1990-х годов ничего не строилось", - сказал В.Белах.

По его мнению, такое решение лоббируют производители вагонов, обеспокоенные тем, что в "Укрзализныце" предпочитают покупку бывших в употреблении вагонов перед новыми.

"Есть определенное лобби, конечно, производителей вагонов, и их можно тоже понять, поскольку вместо того, чтобы производить новые вагоны, мы импортируем старые", - считает В.Белах.

Ранее народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что инициатива Мининфраструктуры ограничить срок использования железнодорожных вагонов приведет к списанию 89 тыс. вагонов. Это вызовет дефицит подвижного состава, и как следствие - коллапс в промышленности и агросекторе.

В то же время президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркнул, что списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит "Укрзализныцю" покупать новые, хотя гораздо важнее направлять инвестиции в обновление железнодорожной инфраструктуры.

МинПром

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