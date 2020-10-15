Сокращение срока эксплуатации грузовых вагонов больше всего ударит по самой Укрзализныце – эксперт

Из-за сокращения срока эксплуатации вагонов пострадает прежде всего "Укрзализныця", которая вынуждена будет списать много своих старых вагонов. Об этом заявил президент "Центра аграрной логистики и инфраструктуры" Владислав Белах.
"Первые негативные последствия будут для самой железной дороги. Поскольку парк железной дороги достаточно старый, там с 1990-х годов ничего не строилось", - сказал В.Белах.
По его мнению, такое решение лоббируют производители вагонов, обеспокоенные тем, что в "Укрзализныце" предпочитают покупку бывших в употреблении вагонов перед новыми.
"Есть определенное лобби, конечно, производителей вагонов, и их можно тоже понять, поскольку вместо того, чтобы производить новые вагоны, мы импортируем старые", - считает В.Белах.
В то же время президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркнул, что списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит "Укрзализныцю" покупать новые, хотя гораздо важнее направлять инвестиции в обновление железнодорожной инфраструктуры.